Ασπίδα που σε κάνει αόρατο: Παρουσιάστηκε το “Invisibility Shield”

Μία ομάδα εκκολαπτόμενων εφευρετών από το Ηνωμένο Βασίλειο έφτιαξε μια πρότυπη ασπίδα, βγαλμένη από κόμικ και μυθιστορήματα επιστημονικής φαντασίας: μια ασπίδα που κάνει (σχεδόν) αόρατο όποιον την κρατά. Οι δημιουργοί της “Invisibility Shield” παρουσίασαν το πρότυπο μοντέλο στο Indiegogo και κατάφεραν να συγκεντρώσουν 567.168 ευρώ. Η μικρή ασπίδα διαστάσεων 21×31 εκατοστών, κοστίζει 57 ευρώ και μπορεί να κρύψει μικρά αντικείμενα. Για την μεγαλύτερη 65×95 εκατοστων, θα πρέπει να δώσει κανείς 349 ευρώ, αν θέλει να περάσει (σκύβοντας) απαρατήρητος.

You can still get a personal invisibility shield that I used to literally take my pants off on camera to prove a point: https://t.co/F17cNlCTKV pic.twitter.com/QSBZ69phhd

— Kyle Hill (@Sci_Phile) March 23, 2022