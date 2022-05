Τσιμίκας διακρίσεις: Στους κορυφαίους παίκτες του Κυπέλλου Αγγλίας

Ο Κώστας Τσιμίκας, που χάρισε στη Λίβερπουλ το Κύπελλο Αγγλίας σημειώνοντας στον τελικό με την Τσέλσι το 6ο και νικητήριο πέναλτι στη «ρώσικη ρουλέτα» απ’ τα έντεκα μέτρα, συμπεριλήφθηκε στην καλύτερη ενδεκάδα της διοργάνωσης. Γενικά οι «reds» μονοπώλησαν τις θέσεις της κορυφαίας ενδεκάδας ως νικητές του εφετινού FA Cup, καθώς έξι παίκτες του Γιούργκεν Κλοπ ήταν στις πρώτες επιλογές.

Η καλύτερη ενδεκάδα του εφετινού Κυπέλλου Αγγλίας:

Μίτοβ (Κέιμπριτζ Γιουνάιτεντ), Άρνολντ (Λίβερπουλ), Κονάτε (Λίβερπουλ), Τιάγκο Σίλβα (Τσέλσι), Τσιμίκας (Λίβερπουλ), Φαμπίνιο (Λίβερπουλ), Μάουντ (Τσέλσι), Λαντ (Γουίγκαν), Μιναμίνο (Λίβερπουλ), Ντίαζ (Λίβερπουλ), Μπόγιες (Μαρσκ Γιουνάιτεντ).

Introducing your 2021-22 #EmiratesFACup Team of the Season, as voted for by you, the fans! 🤩 pic.twitter.com/ZcixdKW5O2

— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) May 23, 2022