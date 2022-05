Καγκουρό στην Ινδία: Πώς έφτασαν εκεί;

Χωρικοί στην Ινδία περπατούσαν αμέριμνοι σε έναν δρόμο, στην άκρη ενός χωριού, όταν είδαν ξαφνικά τρία μπερδεμένα, αδύναμα και πεινασμένα ζώα, μην μπορώντας να πιστέψουν στα μάτια τους. Τα ζώα δεν έμοιαζαν με τίποτα από ό,τι είχαν δει στη ζωή τους. Αμέσως ειδοποίησαν τους αξιωματούχους του δασαρχείου, οι οποίοι τους είπαν ότι τα ζώα ήταν καγκουρό – συνηθισμένα στην Αυστραλία αλλά δεν έχουν βρεθεί ποτέ στην Ινδία. Τα καγκουρό διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν σε πάρκο άγριας ζωής για να λάβουν φροντίδα, αν και το ένα πέθανε λίγο αργότερα. Την ίδια στιγμή, οι χωρικοί παρέμεναν έκπληκτοι με το θέαμα και πολύ σύντομα τα βίντεο με τα καγκουρό στην Ινδία έγιναν viral.«Πώς στην ευχή εμφανίζονται καγκουρό στη Δυτική Βεγγάλη», αναρωτήθηκε ένας χρήστης του Twitter.

Ο Debal Ray, επικεφαλής φύλακας άγριας ζωής της Δυτικής Βεγγάλης, εξήγησε στο BBC ότι τα ζώα πιθανότατα αφέθηκαν ελεύθερα στην ύπαιθρο κατά τη διάρκεια επιχείρησης για την καταπολέμηση της λαθρεμπορίας. Όταν έλαβε μια πληροφορία ότι κάποια εξωτικά ζώα μεταφέρονταν λαθραία στην πολιτεία, ειδοποίησε αμέσως την ομάδα του. Ενεργώντας γρήγορα, οι αστυνομικοί άρχισαν να ελέγχουν τα οχήματα σε μία από τις βασικές διαδρομές για την είσοδο στην πολιτεία. «Οι λαθρέμποροι μάλλον το κατάλαβαν και εγκατέλειψαν τα ζώα στον αυτοκινητόδρομο», είπε.

Hours after two injured kangaroos were rescued from near Gajoldoba in West Bengal’s Jalpaiguri district Friday night, two more were spotted at the Farabari Nepali area in the Dabgram forest range Saturday, sending forest officials into a tizzy. pic.twitter.com/akAVfTvK6I

— Forests And Wildlife Protection Society-FAWPS (@FawpsIndia) April 2, 2022