Η πιο σέξι αθλήτρια στον κόσμο: Όχι από την Alica Schmidt στο Playboy

Η Alica Schmidt είναι γνωστή ως η πιο σέξι αθλήτρια του κόσμου. Η εντυπωσιακή νεαρή αθλήτρια έγινε πρωτοσέλιδο όταν εθεάθη έξω με τον πιο ακριβοπληρωμένο ποδοσφαιριστή του κόσμου, Νεϊμάρ στην παρουσίαση ενός νέου αυτοκινήτου στο Βερολίνο. Η 23χρονη Γερμανίδα δρομέας των 400 μέτρων αγνοήθηκε από την ομάδα των Ολυμπιακών Αγώνων το περασμένο καλοκαίρι, αλλά αυτό δεν την εμπόδισε να γίνει αντιληπτή, λόγω της εντυπωσιακής της εμφάνισης. Η Alica κάνει δουλειές στην τηλεόραση και στο μόντελινγκ παράλληλα με το τρέξιμο – και μάλιστα απέρριψε μια πρόταση να εμφανιστεί στο Playboy.

Βασίλισσα του τρεξίματος

Η Alica έγινε για πρώτη φορά γνωστή βοηθώντας τη Γερμανία να πάρει το ασημένιο μετάλλιο στη σκυταλοδρομία 4Χ400 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 20 ετών το 2017. Συνέχισε την επιτυχία της το 2019 βοηθώντας την εθνική τετράδα να πάρει το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U23 στη σκυταλοδρομία 4Χ400. Όμως το περασμένο καλοκαίρι στο Τόκιο 2020, δεν κατάφερε να μπει στην τελική ομάδα της Γερμανίας στη σκυταλοδρομία 4Χ400μ. γυναικών.

Η ίδια δημοσίευσε στο Instagram: «Έχω λάβει τόσα πολλά γλυκά μηνύματα από εσάς τις τελευταίες μέρες. Ήσασταν όλοι τόσο ανήσυχοι και ενθουσιασμένοι για το ντεμπούτο μου στη σκυταλοδρομία 4Χ4 στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Μετά από μια προσομοίωση αγώνα στην προπόνηση δεν μπόρεσα να εξασφαλίσω τη θέση μου στη σειρά για τα προκριματικά». «Είμαι τόσο ευγνώμων για όλη την αγάπη και την υποστήριξη που έχω λάβει σε αυτό το ταξίδι. Τώρα ανυπομονώ να εμψυχώσω τα κορίτσια μου σήμερα και να ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να περάσουμε στον τελικό των Ολυμπιακών Αγώνων! Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ευγνώμων για όλες τις εμπειρίες που έχω ήδη αποκτήσει κατά τη διάρκεια της παραμονής μου στο Τόκιο. Μπόρεσα να μάθω τόσα πολλά πράγματα και ανυπομονώ να δω πού θα με οδηγήσει η αθλητική μου καριέρα τα επόμενα χρόνια. Δεν μπορώ να σας ευχαριστήσω όλους σας αρκετά για την απίστευτη υποστήριξή σας.

«Κρατώντας» τον Haaland στην Ντόρτμουντ

Αυτό όμως δεν την εμπόδισε να τραβήξει την προσοχή . Χάρη στις αναρτήσεις εντυπωσιακών φωτογραφιών με μπικίνι στο Instagram σε τακτική βάση, το αυστραλιανό περιοδικό Busted Coverage την ανακήρυξε ως την «πιο σέξι αθλήτρια στον κόσμο». Η Alica έχει 2,9 εκατομμύρια followers στο Instagram, με τους οποίους μοιράζεται τις έντονες προπονήσεις της με βάρη και τρέξιμο. Όταν βιντεοσκοπήθηκε να προπονεί τους Jadon Sancho και Erling Haaland, στο πλαίσιο της συνεργασίας της με τους γίγαντες της Bundesliga από την Ντόρτμουντ και της χορηγικής της συμφωνίας με την Puma, οι οπαδοί της αστειεύτηκαν ότι ήταν μια τακτική για να τους κρατήσει στην ομάδα. Ένας οπαδός, είπε: «Γι’ αυτό οι παίκτες μένουν στην Ντόρτμουντ». «Αυτή είναι η μεγαλύτερη στρατηγική κάθε συλλόγου για να κρατήσει τους καλύτερους παίκτες του», πρόσθεσε ένας άλλους.

Λαμπερές διακοπές (και στην Ελλάδα)

Όταν δεν προπονείται, η Alica ταξιδεύει στον κόσμο σε λαμπερές τοποθεσίες – από το Μπαλί μέχρι την Ελλάδα. Η ίδια μοιράστηκε πολλές εντυπωσιακές φωτογραφίες από ένα ταξίδι στην Κρήτη τον Σεπτέμβριο. Τον περασμένο μήνα, πριν πάει στην Τενερίφη για προπόνηση, μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο με μπικίνι σε μια όμορφη παραλία στο Μπαλί.

Απέρριψε προσφορά του Playboy

Η καλή της εμφάνιση και οι θαυμαστές της, της έχουν εξασφαλίσει και κάποιες δουλειές ως μοντέλο – συμπεριλαμβανομένης της ευκαιρίας να περπατήσει στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου για τον Hugo Boss. Η Alica έκανε το μοντέλο σε ρούχα από τη δεύτερη σεζόν της capsule συλλογής Russell Athletic της μάρκας και μοιράστηκε τα φώτα της δημοσιότητας με τα supermodels Gigi Hadid, Joan Smalls και Irina Shayk, μεταξύ άλλων. Μάλιστα, ανέβασε φωτογραφίες στο Instagram μαζί με ένα κλιπ της στην πασαρέλα, η οποία διαδραματίστηκε σε ένα γήπεδο μπέιζμπολ. Ωστόσο, στο παρελθόν είχε απορρίψει πρόταση να ποζάρει για το Playboy.

Τηλεοπτική καριέρα

Η Alica ανακοίνωσε επίσης πρόσφατα ότι επιχειρεί να μπει στον κόσμο της τηλεόρασης και πρόκειται να συμμετάσχει στην επιτυχημένη γερμανική τηλεοπτική εκπομπή ‘Who Knows Something Like That?’. Η 23χρονη ανακοίνωσε το τηλεοπτικό της ντεμπούτο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνοντας ότι βρισκόταν στο πλατό του τηλεπαιχνιδιού. Οι θαυμαστές θα πάρουν μια γεύση από την εμφάνισή της αργότερα αυτό το καλοκαίρι, όταν η εκπομπή θα μεταδοθεί στις 7 Ιουνίου. Ίσως να είναι απλώς η αρχή μιας καριέρας στην τηλεόραση.

Η καρδιά της χτυπά για τον αθλητισμό

Παρόλα αυτά, η Alica φαίνεται να μην αισθάνεται άνετα με το να είναι γνωστή για την εμφάνισή της και παραμένει ανένδοτη στο ότι η καρδιά της ανήκει στον αθλητισμό. «Δεν ξέρω γιατί πήρα αυτόν τον τίτλο», δήλωσε μπερδεμένη η Alica για το γεγονός ότι είναι η πιο σέξι αθλήτρια του κόσμου. «Ο αθλητισμός έρχεται σαφώς πρώτα. Υπάρχουν χιλιάδες κορίτσια στο Instagram που είναι όμορφες και παρόλα αυτά δεν έχουν τόσους πολλούς θαυμαστές». Η νεαρή αθλήτρια ενθουσιάστηκε όταν η χώρα της μπόρεσε να χαλαρώσει τους περιορισμούς για τον κορωνοϊό το περασμένο καλοκαίρι. Η Schmidt έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Μπορώ επιτέλους να προπονηθώ ξανά στον στίβο. Τον τελευταίο μήνα έκανα τα πάντα μόνη μου ή σε ζευγάρια έξω. Είμαι τόσο χαρούμενη που μπορώ να προπονηθώ και πάλι στο στάδιο ως συνήθως, ακόμη και αν η φύση δεν ήταν τόσο κακή για την προπόνηση!».