Τσαβούσογλου – Μπλίνκεν: “Βρείτε ισορροπία έναντι Ελλάδας-Τουρκίας”

Συνάντηση με τον Άντονι Μπλίνκεν είχε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Στο «μενού» της συζήτησης, φυσικά, οι ενστάσεις της Άγκυρας για την ένταξη Σουηδίας-Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ, αλλά και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, μετά το ταξίδι Μητσοτάκη στις ΗΠΑ. Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου χαρακτήρισε «εξαιρετικά θετική» τη συνάντησή του την Τετάρτη με τον Αμερικανό ομόλογό του Άντονι Μπλίνκεν στη Νέα Υόρκη, ενώ η Άγκυρα απειλεί να εμποδίσει την ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ. «Μπορώ να πω ότι είχαμε μια εξαιρετικά θετική συνάντηση», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας μετά τη συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του.

Η συνάντηση του Τσαβούσογλου και του Μπλίνκεν πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του «στρατηγικού μηχανισμού ΗΠΑ – Τουρκίας», με σκοπό τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών που χαρακτηρίζονται από ζωηρές εντάσεις τα τελευταία χρόνια. Η απειλή της Άγκυρας να μπλοκάρει την ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ ήταν επίσης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. «Ο Μπλίνκεν διαβεβαίωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στείλουν τα απαραίτητα μηνύματα για να εξαλείψουν τις ανησυχίες της Τουρκίας» σχετικά με αυτό το θέμα, είπε ο Τσαβούσογλου.

Held first Ministerial Meeting of the 🇹🇷-🇺🇸 Strategic Mechanism with @SecBlinken.

Will work together for our trade goal of $100 billion.

Discussed defense cooperation, energy, counter-terrorism, regional developments such as Ukraine, East Mediterranean, Caucasus & Middle East. pic.twitter.com/NPhaxyjU4b

— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) May 18, 2022