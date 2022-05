Κόρη Πούτιν – σύντροφος: Το… εχθρικό “στοιχείο” του κορυφαίου χορευτή

Η κόρη του Βλαντιμίρ Πούτιν, Κατερίνα Τίχονοβα έχει εραστή που ονομάζεται Ζελένσκι -είναι δηλαδή συνεπώνυμος με τον Ουκρανό πρόεδρο – σύμφωνα με δημοσιεύματα. Ο νέος σύντροφός της -με τον οποίο έχει μια κόρη δύο ετών- είναι ο Ιγκόρ Ζελένσκι, 52 ετών, κορυφαίος επαγγελματίας χορευτής μπαλέτου και κορυφαίος σκηνοθέτης που μέχρι πρόσφατα ήταν επικεφαλής του κρατικού μπαλέτου της Βαυαρίας. Η αποκάλυψη προέρχεται από έρευνα του ρωσικού ανεξάρτητου ειδησεογραφικού πρακτορείου IStories και του γερμανικού Der Spiegel.

Προηγουμένως η Κατερίνα Τιχάνοβα, η μικρότερη από τις δύο κόρες του Βλαντιμίρ Πούτιν από τον γάμο του με την πρώην πρώτη κυρία της Ρωσίας Λουντμίλα Αλεξάντροβνα Οτσερέτναγια, είχε παντρευτεί τον νεότερο δισεκατομμυριούχο της Ρωσίας Κίριλ Σαμάλοφ, 40 ετών.

This rare photograph, obtained from a leaked email archive, is from the wedding of a young businessman named Kirill Shamalov and a woman named Katerina Tikhonova.

She is Putin’s daughter — and the match soon made him ultra-wealthy.https://t.co/7GhKiGq2g0 pic.twitter.com/5THpHaXQeH

— Organized Crime and Corruption Reporting Project (@OCCRP) January 30, 2021