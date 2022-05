Τσιτσιπάς Ρολάν Γκαρός 2022: Δίνει τους δύο νικητές του τουρνουά

«Αυτή τη στιγμή, Κάρλος Αλκαράθ ή Νόβακ Τζόκοβιτς», αυτή είναι η… ετυμηγορία του Στέφανου Τσιτσιπά για τα φαβορί στο Ρολάν Γκαρός. Το διάσημο τουρνουά αρχίζει την Κυριακή (22/5) και θα ολοκληρωθεί στις 5 Ιουνίου. «Και οι δύο παίζουν υπέροχο τένις. Θα τους χαρακτήριζα ως φαβορί» δήλωσε ο Έλληνας πρωταθλητής, όπως αναφέρει το Reuters. Αμφότεροι, Ισπανός και Σέρβος, νίκησαν τον Τσιτσιπά φέτος, με τον Τζόκοβιτς να έχει επικρατήσει στον τελικό της Ρώμης την περασμένη εβδομάδα, αλλά και στον περυσινό συναρπαστικό τελικό του γαλλικού Open.

«Υπάρχουν πράγματα που δεν λειτούργησαν για μένα μετά από δύο σετ στο Ρολάν Γκαρός» είπε ο Τσιτσιπάς. «Υποθέτω ότι ήμουν πάντα αρκετά πεισματάρης, δεν ήθελα να αλλάξω γιατί μέχρι τότε αυτό που έκανα δούλευε» πρόσθεσε. Παρά το ιδανικό ξεκίνημα, όταν προηγήθηκε με 2-0 σετ (7-6, 6-2), ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν τα κατάφερε, αφού ο Τζόκοβιτς έκανε θεαματική ανατροπή (6-3, 6-2, 6-4) και έφτασε στη νίκη, στερώντας από τον Έλληνα πρωταθλητή την ευκαιρία να κατακτήσει τον πρώτο τίτλο του σε τουρνουά γκραν σλαμ.

«Αυτή τη στιγμή, πρέπει να βελτιώσω μερικά πράγματα στο παιχνίδι μου. Δεν ξέρω αν θα φτάσω στον τελικό, αλλά ελπίζω να κάνω τη σκληρή δουλειά που πρέπει μέχρι να αρχίσει το Ρολάν Γκαρός» είπε. «Θα μου άρεσε πολύ να αγωνιστώ με αυτούς τους παίκτες. Αλλά θα πρέπει πραγματικά να δώσω λίγη περισσότερη προσοχή στη λεπτομέρεια τις επόμενες δύο εβδομάδες» συμπλήρωσε. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τελευταίοι τρεις τίτλοι του Τσιτσιπά ήταν όλοι στο χώμα, συμπεριλαμβανομένου αυτού, τον οποίο υπερασπίστηκε φέτος στο Μόντε Κάρλο.

«Με τον Ράφα Ναδάλ, 13 φορές νικητή του Ρολαν Γκαρός, να υποφέρει από έναν χρόνιο τραυματισμό στο πόδι, τον «ειδικό» στο χώμα, Ντόμινικ Τιμ, να δυσκολεύεται με την επιστροφή του από τραυματισμό και το νούμερο δύο του κόσμου, Ντανίιλ Μεντβέντεφ, να έχει μόλις επιστρέψει από εγχείρηση κήλης, ο Τσιτσιπάς, νο 4 στην παγκόσμια κατάταξη, δικαίως θα θεωρείται ως ένα από τα φαβορί» αναφέρει στο σχετικό τηλεγράφημά του το Reuters. Οι μεγαλύτεροι αντίπαλοί του, όπως άλλωστε ο ίδιος «έδειξε», εκτός από τον Ναδάλ, θα είναι ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος θα «κυνηγήσει» τον 21ο τίτλο της καριέρας του σε τουρνουά γκραν σλαμ, για να «πιάσει» στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας τον 35χρονο Ισπανό, και ο 19χρονος Κάρλος Αλκαράθ, ο οποίος πανηγύρισε φέτος την κατάκτηση του τίτλου στα τουρνουά του Ρίο ντε Τζανέιρο, του Μαϊάμι, της Βαρκελώνης και της Μαδρίτης, σε μία θεαματική διαδρομή στο 2022.

