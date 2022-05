Ομιλία Μητσοτάκη Κογκρέσο: Αποθέωση από μέλος της Βουλής των αντιπροσώπων των ΗΠΑ

Αποθεωτικά ήταν τα σχόλια σχετικά με την ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη χθες στο Κογκρέσο των ΗΠΑ.

Μέλος της Βουλής των αντιπροσώπων των ΗΠΑ, μετά την ομιλία του ανέβασε στο Twitter βίντεο στο οποίο σχολίασε τα όσα είπε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Ο Τζέικ Όκινκλος, σε selfie βίντεο, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι είναι η καλύτερη ομιλία που έχει ακούσει ως μέλος του Κογκρέσου.

Ο Αμερικανός πολιτικός αναφέρει συγκεκριμένα «η ομιλία του Έλληνα πρωθυπουργού ήταν η καλύτερη ομιλία που έχω ακούσει ως μέλος του Κογκρέσου. Είπε ότι οι Έλληνες και οι Αμερικανοί είναι θεματοφύλακες της δημοκρατίας».

The Greek prime minister’s address was the best speech I’ve heard as a member of Congress.

He said that Greeks and Americans are custodians of democracy — we must stand up to disinformation and threats from within that cripple our institutions. pic.twitter.com/cWNkq7viES

