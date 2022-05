Καμάλα Χάρις – Μητσοτάκης: Το tweet της αντιπροέδρου των ΗΠΑ

Στους ισχυρούς δεσμούς ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ελλάδα αναφέρθηκε η Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ σε ανάρτηση που έκανε πριν από μερικές ώρες στο Twitter, με αφορμή την ιστορική ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Κογκρέσο. «Σήμερα προήδρευσα σε κοινή συνάντηση του Κογκρέσου με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι δεσμοί ανάμεσα στις δύο χώρες μας είναι ισχυροί και βαθαίνουν με κάθε μέρα που περνά», έγραψε στην ανάρτησή της η Κάμαλα Χάρις.

Υπενθυμίζεται ότι, με την ομιλία του πριν από μερικές ώρες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έγινε ο πρώτος Έλληνας πρωθυπουργός που απευθύνθηκε στο αμερικανικό Κογκρέσο, στην ολομέλεια της Γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Έχοντας ακριβώς από πίσω του την πρόεδρο της Γερουσίας, αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις, η οποία σε πολλά σημεία της χώρας κουνούσε επιδοκιμαστικά το κεφάλι της, αλλά και την πρόεδρο της Βουλής Νάνσι Πελόζι, η οποία του είχε απευθύνει την πρόσκληση, ο πρωθυπουργός συγκέντρωσε τουλάχιστον 10 φορές το standing ovation, το όρθιο χειροκρότημα δηλαδή, των Αμερικανών νομοθετών.

Today, I presided over a joint meeting of Congress with Prime Minister Kyriakos Mitsotakis of Greece. The ties between our two countries are strong and growing deeper every day. pic.twitter.com/7vLDo7GANm

— Vice President Kamala Harris (@VP) May 18, 2022