Έιμι Γουαϊνχάουζ κέικ: Ο Νιλ Πάτρικ Χάρις απολογήθηκε για το άθλιο “γλυκό – πτώμα”

Πριν από 11 χρόνια ο ηθοποιός Νιλ Πάτρικ Χάρις είχε κάνει ένα Halloween πάρτι και μεταξύ των «τρομακτικών» εκθεμάτων για την περίσταση ήταν ένα κέικ-ομοίωμα του πτώματος της Έιμι Γουαϊνχάουζ. Η φωτογραφία από το επίμαχο γλυκό μόλις κυκλοφόρησε στα social media και ο ηθοποιός αναγκάστηκε να ζητήσει συγνώμη για την απρεπή αυτή κίνηση. Η τραγουδίστρια πέθανε στα 27 της χρόνια στις 23 Ιουλίου του 2011. Μόλις 3 μήνες μετά ο Νιλ Πάτρικ Χάρις και ο σύζυγός του Ντέβιντ Μπούρτκα διοργάνωσαν το πάρτι με την κακόγουστη απόπειρα για «πλάκα» που τους στοιχειώνει σήμερα.

"I’d like to be remembered as someone who wasn’t satisfied with just one level of musicianship … as someone who was a pioneer.”#AmyWinehouse ⚘ pic.twitter.com/H3DanOtwuj

— ✴ Michaela ✴ (@austria63amy) May 11, 2022