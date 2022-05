Μητσοτάκης ΗΠΑ: Τον υποδέχθηκε στο Blair House ο Τζορτζ Τσούνης

Στις ΗΠΑ για την συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο βρίσκεται εδώ και μερικές ώρες ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Το τετ α τετ του Έλληνα πρωθυπουργού με τον Αμερικανό πρόεδρο είναι προγραμματισμένο για σήμερα στις 22:30 (ώρα Ελλάδος). Ακολούθως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρακαθήσει σε δεξίωση που παρατίθεται προς τιμήν του ίδιου και της συζύγου του, Μαρέβας Μητσοτάκη στον Λευκό Οίκο.

Όπως προαναφέρθηκε, ο Κ. Μητσοτάκης έφτασε στις Ηνωμένες Πολιτείες πριν από μερικές ώρες και θα φιλοξενηθεί στο Blair House στην λεωφόρο Πενσυλβάνια. Εκεί τον υποδέχτηκε ο νέος πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, ο Τζορτζ Τσούνης, με τον οποίο προ ημερών ο πρωθυπουργός είχε την πρώτη του συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου. Όπως φαίνεται στις παρακάτω εικόνες στο Blair House κυματίζει ήδη η γαλανόλευκη σημαία.

Καλωσορίσατε @PrimeministerGR! @USAmbassadorGR Tsunis welcomed him to Washington DC and to the Blair House – over which the Greek flag is flying. We wish you well for a successful visit! pic.twitter.com/nuzzMHV97u

— U.S. Embassy Athens (@USEmbassyAthens) May 16, 2022