Νικητές Eurovision 2022 – Ουκρανία: Επέστρεψαν στην εμπόλεμη χώρα

Το συγκρότημα Kalush Orchestra επέστρεψε σήμερα στην Ουκρανία μετά τον θρίαμβο στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Στρατιώτες και γυναίκες — που εξυμνούνται στο νικητήριο τραγούδι «Stefania» — υποδέχθηκαν τα μέλη του συγκροτήματος στα σύνορα με την Πολωνία.

Στον frontman του συγκροτήματος Όλεχ Πσιουκ προσφέρθηκαν λουλούδια στα χρώματα της ουκρανικής σημαίας (κίτρινο και μπλε), προτού αγκαλιάσει τη σύντροφό του. Στη συνέχεια η Kalush Orchestra παρουσίασε μια αυτοσχέδια διασκευή του τραγουδιού «Stefania», το οποίο κατέκτησε την πρωτιά στον διεθνή διαγωνισμό που φιλοξενήθηκε φέτος στο Τορίνο της Ιταλίας. Με τον θρίαμβό του, το Σάββατο, το ουκρανικό συγκρότημα έδωσε στους Ουκρανούς μια τόνωση ηθικού, ύστερα από 12 εβδομάδες πολέμου.

Kalush Orchestra returned to Ukraine and we're joined by UA border officers to sing "Stefania" at the border crossing point pic.twitter.com/CWAqAhWkXD

Oleh Psiuk, the frontman of Eurovision winner Kalush Orchestra, returns from Italy to the frontline to defend Ukraine in the ongoing war against Russia. pic.twitter.com/j7BVH7MfhH

