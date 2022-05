Ισπανίδα τραγουδίστρια – Eurovision 2022: Το twitter πήρε φωτιά, την συνέκριναν με την Φουρέιρα

Chanel Terrero ή όπως λέμε Ελένη Φουρέιρα. Η εμφάνιση της Ισπανίδας τραγουδίστριας στον χθεσινό τελικό της Eurovision, προκάλεσε πολλά σχόλια από τους Έλληνες χρήστες. Ο τελικός της Eurovision 2022 πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ στο Pala Olimpico του Τορίνο, με την Ουκρανία – η οποία ήταν και φαβορί, να κατακτά την πρώτη θέση και την Ελλάδα, με την εμφάνιση της Αμάντα Γεωργιάδη- να βρίσκεται στην 8η.

Κι όπως κάθε χρόνο, υπήρχαν εκκεντρικές αλλά και αδιάφορες εμφανίσεις, με την ισπανική συμμετοχή όμως να φαίνεται πως συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των Ελλήνων χρηστών στα social media. Ο λόγος; Η εκρηκτική Chanel Terrero με το τραγούδι της «SloMo» θύμισε σε πολλούς την Ελένη Φουρέιρα και την συμμετοχή της το 2018 στην Eurovision, με το «Fuego».

Η Chanel Terrero, η οποία είναι τραγουδίστρια, χορεύτρια και ηθοποιός έχει γεννηθεί στην Αβάνα της Κούβας και έχει μεγάλη εμπειρία σε μιούζικαλ, έχοντας πρωταγωνιστήσει στο The Lion King, Flashdance, The Bodyguard kai Mamma Mia. Στην χθεσινή της εμφάνιση, η οποία ήταν εκρηκτική, η Chanel ερμήνευσε το «SloMo» φορώντας μαύρο κορμάκι, τζάκετ και over the knee μπότες, ενώ στο δεύτερο μισό του τραγουδιού, χρησιμοποίησε και μια κόκκινη βεντάλια.

H «Ισπανίδα Φουρέιρα»

Ποια ήταν όμως τα σχόλια του ελληνικού Twitter για την εμφάνισή της;

Θα την πω την κακία μου, αλλά χάρηκα που δεν νίκησε η Ισπανία + βγήκε κάτω από την Φουρέιρα 🫢 — Η Αβυσσαλέα 🔥 (@avyssalea) May 15, 2022

Θεωρώ πολύ δίκαιη την 3η θέση της Ισπανίας, γιατί ήταν σαν τη Φουρέιρα, αλλά λιγότερο καλή από τη Φουρέιρα.#eurovisiongr #foustanela — Ρετροσπεκτέρ (@retrospecteur) May 14, 2022

δε τα κατάφερε ούτε με την Ισπανία η φουρειρα #eurovisiongr — Βασίλης (@drazen_11) May 14, 2022

Η Chanel μπορει να κανει τα ρεπα της Φουρειρα και τουμπαλιν. #eurovisiongr #Foustanela — dim_itris (@dim70) May 14, 2022

Καλά ναι,αλλά κακά τα ψέματα η Φουρέιρα ήταν η Τσανελ του '18, σκηνική εμφανισαρα,με μέτρια τραγούδια και οι δύο,δλδ για νίκη το fuego σαν τραγούδι και μόνο δεν ήταν. — Τηλεοπτικη Κολουμπρα (@Koloumbra) May 15, 2022

Το είναι αυτό το Φουρέιρα που τρεντάρει; Μετάλλαξη της ισπανικής γρίπης; #Γιουροβιζιον #Eurovision — Tito Eugenious Protopsalte (@TitoProtopsalte) May 15, 2022