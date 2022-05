Πυροβολισμοί Μιλγουόκι: Τρόμος στον αγώνα Μπακς – Σέλτικς

Τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα 16χρονο κορίτσι, τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς έξω από τον αγώνα των Μπακς στο Μιλγουόκι την Παρασκευή. Οι άνθρωποι που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο σημείο, έτρεχαν πανικόβλητοι στον δρόμο για να σωθούν, όπως δείχνει βίντεο.

Το αστυνομικό τμήμα του Μιλγουόκι επιβεβαίωσε ότι δύο γυναίκες και ένας άνδρας πυροβολήθηκαν κοντά στην οδό Martin Luther King Drive και Highland Avenue έξω από το Fiserv Forum κατά τη διάρκεια των τελευταίων λεπτών του αγώνα Bucks-Celtics για τα πλέι οφ, σύμφωνα με το WISN. Η άλλη τραυματισμένη γυναίκα είναι 29 ετών και ο άνδρας, 30 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα τραύματα του δεν απειλούσαν τη ζωή του.

BREAKING: 1 man shot near MLK & Highland. First responders on the scene now. ⁦@MilwaukeePolice⁩ say the injuries are not life threatening. ⁦@WISN12News⁩ pic.twitter.com/YYtK7Ym1Xj — Joyce Garbaciak WISN (@JoyceGarbaciak) May 14, 2022

With more than a minute left in the game, fans start sprinting out of Deer District. pic.twitter.com/WqKPGejrAw — Natalie Shepherd (@NewsNatalie) May 14, 2022

The scene at MLK and Highland shortly after the @bucks game. Large police presence trying to control the crowd. Follow @CBS58 for updates. pic.twitter.com/iuxiwtQmgJ — Gabriella Bachara (@GabbyBachara) May 14, 2022

Οι Μπακς είχαν ανακοινώσει νωρίτερα το βράδυ ότι μέχρι και 11.000 οπαδοί ήταν συγκεντρωμένοι στην περιοχή

Δύο από τα θύματα νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση, σύμφωνα με την εφημερίδα Milwaukee Journal-Sentinel, ενώ ένα άτομο έχει τεθεί υπό κράτηση, δήλωσαν οι αστυνομικοί στο TMJ4. Βίντεο δείχνει δεκάδες οπαδούς στον υπαίθριο χώρο προβολής, γνωστό ως Deer District, να τρέχουν να καλυφθούν μέσα στη σύγχυση. Οι Μπακς είχαν ανακοινώσει νωρίτερα το βράδυ ότι μέχρι και 11.000 οπαδοί ήταν συγκεντρωμένοι στην περιοχή, όπως ανέφερε η Journal-Sentinel.

Άλλα βίντεο δείχνουν ανθρώπους να ουρλιάζουν καθώς διασκορπίζονται για να σωθούν. Οι πρώτες βοήθειες έφτασαν σύντομα στο σημείο. Μεγάλη αστυνομική παρουσία παρέμεινε στο σημείο αργά το βράδυ της Παρασκευής. Οι Σέλτικς πήραν τη νίκη με 95-118.