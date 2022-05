Λαβρόφ για ΕΕ: “Από μια παραγωγική και οικονομική πλατφόρμα, έγινε επιθετικός παίκτης”

Στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών, που διεξήχθη στη Ντουσάνμπε του Τατζικιστάν, η ρωσική πλευρά ενημέρωσε λεπτομερώς τους εταίρους για τις εξελίξεις ως προς την «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» που διεξάγει η Ρωσική Ομοσπονδία στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο Σεργκέι Λαβρόφ σε συνέντευξη Τύπου μετά το τέλος της συνεδρίασης. «Φυσικά, δεν θα μπορούσαμε να μην μιλήσουμε για τις αρνητικές συνέπειες που έχουν οι απολύτως απαράδεκτες ενέργειες της Δύσης σε σχέση με όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία και με την ειδική στρατιωτική μας επιχείρηση. Μιλήσαμε λεπτομερώς για το πώς έχουν τα πράγματα», ανέφερε ο Λαβρόφ.

Η ΕΕ έχει μετατραπεί σε επιθετικό παίκτη και η Ρωσία έχει σοβαρές αμφιβολίες ως προς το πόσο «αθώα» είναι η επιθυμία του Κιέβου να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σημείωσε στη συνέντευξη Τύπου ο Ρώσος ΥΠΕΞ. «Το Κίεβο προσπαθεί με κάθε δυνατό τρόπο να τονίσει την επιθυμία του να γίνει η Ουκρανία μέλος της ΕΕ. Εγείρονται σοβαρές αμφιβολίες ως προς το πόσο αθώα είναι αυτή η επιθυμία, δεδομένου ότι η ΕΕ έχει μετατραπεί από μια παραγωγική και οικονομική πλατφόρμα σε έναν επιθετικό παίκτη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον Λαβρόφ, η Ουκρανία, παρά τις δημόσιες δηλώσεις του ηγέτη της, έχει έχει εκφράσει την ετοιμότητά της να αποκτήσει στάτους ουδετερότητας, και να μην προσχωρήσει σε κανένα μπλοκ. Επιπλέον, ο Λαβρόφ καταλόγισε θράσος στις Δυτικές χώρες που απαιτούν από άλλα κράτη να υιοθετήσουν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας. «Σε αυτήν την περίπτωση, φυσικά, οι κυρώσεις έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την καταστροφή αυτών των δεσμών και η Δύση δεν το κρύβει αυτό» σημείωσε ο Λαβρόφ, ισχυριζόμενος ότι στις διεθνείς συναντήσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και χωρών της κεντρικής Ασίας, οι ΗΠΑ τους λένε απευθείας να μην τολμήσουν να συνεχίσουν τη συνεργασία με τη Ρωσία, «ότι η Ρωσία είναι ήδη μια κατεστραμμένη χώρα, ποντάρετε σ’ εμάς».

«Το ίδιο πράγμα λένε και στην περίπτωση της Κίνας. Πρόκειται για μία θέση που δείχνει υπερβολική αυτοπεποίθηση, θράσος και αγένεια. Έτσι χαρακτηρίζω τις ενέργειες των Δυτικών ομολόγων μου». Ο Ρώσος ΥΠΕΞ έκανε ειδική αναφορά και σε πρόσφατα γεγονότα στη Λιθουανία, λέγοντας ότι όσα συμβαίνουν εκεί, και ως προς τη μεταχείριση των σοβιετικών μνημείων, αψηφούν τη λογική.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, που επισκέπτεται σήμερα τη Χιροσίμα, την πρώτη πόλη που επλήγη ποτέ από ατομική βόμβα, δήλωσε ότι η παγκόσμια ασφάλεια απειλείται εξαιτίας της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία και την πρόσφατη δοκιμή πυραύλου από τη Βόρεια Κορέα. Κατά την άποψη του κ. Μισέλ, η Χιροσίμα υπενθυμίζει «πόσο επείγον είναι» να ενισχυθούν οι διεθνείς κανόνες για τον πυρηνικό αφοπλισμό και για τον έλεγχο των εξοπλισμών. «Ενώ μιλάμε, η παγκόσμια ασφάλεια απειλείται. Η Ρωσία, χώρα με πυρηνικό οπλοστάσιο (…) επιτίθεται στο κυρίαρχο κράτος της Ουκρανίας κάνοντας αισχρές και απαράδεκτες αναφορές στη χρήση πυρηνικών όπλων», ανέφερε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην πόλη.

