Φινλανδία – Σουηδία ΝΑΤΟ: Διαφωνεί ο Ερντογάν, αιχμές και για Ελλάδα

Ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε την Παρασκευή: «Παρακολουθούμε επί του παρόντος τις εξελίξεις σχετικά με τη Σουηδία και τη Φινλανδία, αλλά δεν έχουμε θετική διάθεση. Έκαναν λάθη στο ΝΑΤΟ με την περίπτωση της Ελλάδας στο παρελθόν, οι προηγούμενες διοικήσεις του, γνωρίζετε τη στάση της Ελλάδας απέναντι στην Τουρκία. Δεύτερον, δεν θέλουμε να διαπράξουμε ένα λάθος. Οι σκανδιναβικές χώρες είναι σαν ‘ξενώνες’ για τρομοκρατικές οργανώσεις».

Ο Ερντογάν αντέδρασε και για τη «γενική άδεια» που έδωσαν οι ΗΠΑ για την εξαίρεση από τις αμερικανικές κυρώσεις των εδαφών της βόρειας Συρίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ελέγχονται από τους Κούρδους αντάρτες του YPG, τους οποίους η Τουρκία χαρακτηρίζει «περιφερειακό τμήμα του PKK».

Erdogan says Scandinavia countries have become a safe haven for terrorism. “They are even members of the parliament in some countries,” he said.

“Sweden has become a home for PKK and other terror groups. We don’t view their NATO membership positively”pic.twitter.com/OqUMtZEPv2

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) May 13, 2022