Φινλαδνία – Ρωσία ΝΑΤΟ: Τέλος από αύριο η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας

«Δεν υπάρχει κίνδυνος για την επάρκεια ηλεκτρικής ενέργειας στη Φινλανδία» ανέφερε ακόμη η εταιρεία, προσθέτοντας ότι η ηλεκτρική ενέργεια από τη Ρωσία αντιπροσώπευε περίπου το 10% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας της Φινλανδίας. «Οι ποσότητες ρεύματος που εισάγονταν από τη Ρωσία μπορούν να αντικατασταθούν με την εισαγωγή περισσότερης ηλεκτρικής ενέργειας από τη Σουηδία και εν μέρει από την εγχώρια παραγωγή» συμπλήρωσε.

Η Fingrid ανέφερε ακόμα στην ανακοίνωσή της ότι η Nord Pool, το πανευρωπαϊκό χρηματιστήριο ηλεκτρικής ενέργειας, δεν είχε πραγματοποιήσει πληρωμές στην Inter RAO από τις 6 Μαΐου. «Η Nord Pool είναι αρμόδια για τις πληρωμές. Η Fingrid δεν συμμετέχει σε αυτό το εμπόριο ηλεκτρικής ενέργειας, παρέχουμε απλώς τη σύνδεση για τη μεταφορά από τη Ρωσία στη Φινλανδία» δήλωσε στο διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters η Ρέιμα Πάιβινεν, ανώτερο στέλεχος της Fingrid.

#BREAKING Russia to cut electricity to Finland from Saturday, supplier says, as tensions rise over Helsinki's NATO bid pic.twitter.com/V7KTJVM1EV

— AFP News Agency (@AFP) May 13, 2022