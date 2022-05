Κωφά μωράκια: Η στιγμή που ακούνε για πρώτη φορά τη φωνή της μαμάς τους

Άλματα σημειώνει χρόνο με τον χρόνο η εξέλιξη της τεχνολογίας, κάνοντας τις ζωές των ανθρώπων ευκολότερες. Το ίδιο ισχύει και για την αξιοσημείωτη πρόοδο στα ειδικά ακουστικά βοηθήματα για βρέφη και παιδιά, που γεννιούνται κουφά, αλλά με τη βοήθεια της επιστήμης καταφέρνουν να αντιμετωπίσουν τη βλάβη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ένα βίντεο που κυκλοφορεί στο Διαδίκτυο και καταγράφει τις αντιδράσεις των μικρών μας φίλων, όταν ακούν για πρώτη φορά τη φωνή των γονιών τους. Στην περίπτωση του μικρού Άρτσερ, οι γονείς του τοποθετούν ένα ακουστικό στο αυτί του και αρχίζουν να τον φωνάζουν με το όνομά του. Το αγοράκι, αν και στην αρχή παρακολουθεί σαστισμένο τους οικείους του να βρίσκονται από πάνω του, αρχίζει ξαφνικά να χαμογελά όταν συνειδητοποιεί ότι ακούει ήχους για πρώτη φορά στη ζωή του. Ένα δεύτερο μωρό, κοριτσάκι αυτή τη φορά, εμφανώς συγκινημένο βάζει τα κλάματα όταν ακούει τη μαμά της να της λέει «σ’ αγαπώ».

Σε μία τρίτη περίπτωση κωφού βρέφους, βλέπουμε τον Άρτς -συνονόματο με τον πρώτο- να φορά το ακουστικό και να απολαμβάνει το άκουσμα της φωνής της μητέρας του, που τον παρατηρεί ενθουσιασμένη να συλλαμβάνει τους ήχους του περιβάλλοντός του. Το τέταρτο μωράκι, ακούει κάποιον να φωνάζει «Άντρεϊ» και αμέσως καταλαβαίνει ότι κάποιος τον φωνάζει και γυρνά με περιέργεια, για να δει ποιος είναι. Η μικρή Σέιτζ πάλι, ακούει το όνομά της για πρώτη φορά και ξεσπά σε… γέλια ευχαρίστησης, καθώς βιώνει ένα πρωτόγνωρο για εκείνη συναίσθημα τη στιγμή που καταλαβαίνει ότι κάποιος της μιλάει κι εκείνη μπορεί να τον ακούσει.

Remarkable progress in hearing aid technologies is life-changing for these babies… These smiles just made my day!#innovation #technology #techforgood @jblefevre60 @TerenceLeungSF @terence_mills @mvollmer1 @TechAmazing pic.twitter.com/pmUyUPYjjb

— Pascal Bornet (@pascal_bornet) March 14, 2022