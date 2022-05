Pussy Riot Ρωσία: H Μαρία Αλεχίνα διέφυγε μεταμφιεσμένη σε ντελιβερά

Μετά από πολυχρόνια ακτιβιστική δράση στη Ρωσία, η επικεφαλής των Pussy Riot μεταμφιέστηκε σε ντελιβερά για να ξεφύγει από την κλιμακούμενη καταπίεση του καθεστώτος του Βλαντίμιρ Πούτιν. Όπως αναφέρουν οι New York Times, η Μαρία Αλεχίνα, επικεφαλής των Pussy Riot, που είχε εκτίσει στο παρελθόν ποινές κάθειρξης -μεταξύ άλλων για «χουλιγκανισμό υποκινούμενο από θρησκευτικό μίσος» έπειτα από τραγούδι διαμαρτυρίας κατά του Πούτιν που έπαιξε το ρωσικό συγκρότημα σε καθεδρικό ναό της Μόσχας- επρόκειτο να φυλακιστεί εκ νέου επί 21 ημέρες, αλλά το έσκασε από τη χώρα προτού προλάβει να τη συλλάβει η αστυνομία της Μόσχας. Έχοντας εμπειρία από τις ρωσικές φυλακές, η Αλεχίνα αποφάσισε να το σκάσει από τη χώρα της, τουλάχιστον προσωρινά.

#MariaAlyokhina of outlawed #PussyRiot escaped #PutinsRussia after countless arrests, jail time for protesting #PutinsWar along with decades of his corrupt evil dictatorship!! pic.twitter.com/kboMjW60PO

Για να διαφύγει της προσοχής της αστυνομίας της Μόσχας, που παρακολουθούσε το σπίτι ενός φίλου της, όπου διέμενε, η επικεφαλής των Pussy Riot μεταμφιέστηκε σε διανομέα τροφίμων. Η 33χρονη άφησε μάλιστα πίσω της το κινητό της τηλέφωνο, για να μην εντοπίσουν οι διώκτες της τις κινήσεις της. Φιλικό της πρόσωπο την οδήγησε στα σύνορα της Ρωσίας με τη Λευκορωσία και από εκεί χρειάστηκε μία εβδομάδα για να φθάσει στη Λιθουανία. Εκεί ήταν που η ακτιβίστρια δέχθηκε να απαντήσει στις ερωτήσεις της αμερικανικής εφημερίδας. «Ακόμη δεν έχω συνειδητοποιήσει πλήρως αυτό που έκανα», λέει η επικεφαλής των Pussy Riot, δηλώνοντας ευτυχής που κατάφερε να ξεγελάσει τη μοσχοβίτικη αστυνομία. «Θυμίζει κατασκοπευτικό θρίλερ», λέει.

Ασφαλής πλέον στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, το Βίλνιους, η Αλεχίνα είπε στους New York Times ότι δεν νομίζει πως «η Ρωσία έχει πλέον δικαίωμα ύπαρξης». Όπως επεσήμανε, πριν από την εισβολή της πατρίδας της στην Ουκρανία «υπήρχαν ερωτήματα για το πώς είναι ενωμένη η Ρωσία, ποιες αξίες την ενώνουν και προς τα πού οδεύει. Αλλά τώρα δεν νομίζω ότι τίθεται τέτοιο ζήτημα».

Props to Pussy Riot’s @MariaAlyokhina for ducking out of Russia dressed as a food courier. Even when escaping Putin’s thugs, she’s an artist. Hero. pic.twitter.com/aDxAj1FBEr

