Μισθοφόροι Πούτιν: Πρώην μέλος των Wagner εξηγεί γιατί δεν πολεμά στην Ουκρανία

Ο άνδρας που απεικονίζεται στο σημερινό πρωτοσέλιδο της γαλλικής εφημερίδας «Liberation», είχε προσληφθεί ως μισθοφόρος της παραστρατιωτικής οργάνωσης «Wagner». Ο Μαράτ Γκαμπιντούλιν, πρώην διοικητής του ιδιωτικού στρατού του Ρώσου προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν, είναι ο πρώτος που παραδέχεται ότι μαχητές της «Wagner» πολέμησαν στο Ντονμπάς της ανατολικής Ουκρανίας και στο μέτωπο της Συρίας. Ωστόσο, όπως υποστηρίζει, ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου ανέκαθεν αρνούνταν την ύπαρξη των μισθοφόρων αυτών. Σε συνέντευξή του στη γαλλική εφημερίδα, ο Γκαμπιντούλιν πίστευε ότι εργαζόταν για έναν «ευγενή» σκοπό προτού γυρίσει την πλάτη στην προηγούμενη ζωή του, όπως λέει.

Interesting interview with Marat Gabidullin, a former Wagner contractor who fought in Syria and was wounded in Palmyra in 2016. Before joining Wagner, he graduated from RGVVDKU, served in the VDV, and was imprisoned in 1997 as a gang member. 53/https://t.co/WYwokYSGXJ pic.twitter.com/eSCzSSxJoy

