Παρέλαση στη Μόσχα – Πούτιν: Η 11λεπτη ομιλία του Ρώσου προέδρου

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επικαλέστηκε σήμερα τον ηρωισμό των Σοβιετικών κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο για να παροτρύνει τον στρατό του να νικήσει στην Ουκρανία, αλλά αναγνώρισε το κόστος σε ζωές Ρώσων και δεσμεύθηκε να βοηθήσει τις οικογένειες των στρατιωτών που χάθηκαν. Απευθυνόμενος σε συγκεντρωμένους στρατιώτες στην Κόκκινη Πλατεία για την 77η επέτειο της νίκης επί της ναζιστικής Γερμανίας, ο Πούτιν καταδίκασε αυτό που χαρακτήρισε εξωτερικές απειλές για την αποδυνάμωση και τη διάσπαση της Ρωσίας και επανέλαβε γνωστά επιχειρήματα που είχε χρησιμοποιήσει να δικαιολογήσει την εισβολή του –ότι το ΝΑΤΟ δημιουργούσε απειλές ακριβώς δίπλα στα σύνορα της χώρας.

Troops in Red Square cheer Russian President Vladimir Putin during the Moscow Victory Day Parade, Russia’s national anthem is played while cannons are fired https://t.co/kFcGP8DPxD pic.twitter.com/BvDFxzAIa4

“Glory to our armed forces, hooray to Russia”

«Δημιουργούνταν μια απειλή απολύτως απαράδεκτη απευθείας στα σύνορά μας», δήλωσε, κατηγορώντας για άλλη μια φορά τη γειτονική χώρα για νεοναζισμό και χαρακτηρίζοντας τη ρωσική επίθεση «μοναδική σωστή απόφαση». Ο Πούτιν τόνισε ότι χρέος της Ρωσίας ήταν να αποτρέψει έναν νέο παγκόσμιο πόλεμο, αυτό στο οποίο πολλοί φοβούνται ότι μπορεί να καταλήξει η σύγκρουση στην Ουκρανία. «Το χρέος μας είναι να διατηρήσουμε τη μνήμη αυτών που συνέτριψαν τον ναζισμό … και να κάνουμε τα πάντα για να μην επαναληφθεί η φρίκη ενός παγκόσμιου πολέμου».

Απευθύνθηκε απευθείας στους στρατιώτες που πολεμούν στην περιοχή του Ντονμπάς στην ανατολική Ουκρανία, την οποία η Ρωσία έχει δεσμευθεί να «απελευθερώσει» από το Κίεβο. «Η υπεράσπιση της Πατρίδας, όταν αποφασίζεται η μοίρα της, ήταν ανέκαθεν ιερή», δήλωσε. «Σήμερα πολεμάτε για τον λαό μας στο Ντονμπάς, για την ασφάλεια της Ρωσίας, για την πατρίδα μας». «Πολεμάτε για την Πατρίδα, το μέλλον της, ούτως ώστε κανείς να μην ξεχνά τα διδάγματα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Ούτως ώστε να μην υπάρχει μέρος στον κόσμο για εκτελεστές, τιμωρούς και ναζιστές», δήλωσε.

«Ο θάνατος του καθενός από τους στρατιώτες και τους αξιωματικούς μας είναι κοινός μας πόνος και ανεπανόρθωτη απώλεια για τους φίλους και τους συγγενείς τους», δήλωσε ο Πούτιν, δεσμευόμενος ότι το κράτος θα φροντίσει τα παιδιά και τις οικογένειές τους.

Ωστόσο, η 11λεπτη ομιλία του Πούτιν κατά την 75η ημέρα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία ήταν αξιοσημείωτη κυρίως για τα όσα δεν είπε ο Ρώσος πρόεδρος. Δεν αναφέρθηκε ονομαστικά στην Ουκρανία, δεν έδωσε καμία αξιολόγηση για την πρόοδο του πολέμου ούτε κάποια ένδειξη για πόσο ακόμα μπορεί να συνεχιστεί η σύγκρουση. Δεν υπήρξε καμία αναφορά στην αιματηρή μάχη για τη Μαριούπολη, όπου οι Ουκρανοί υπερασπιστές που έχουν οχυρωθεί στα ερείπια της χαλυβουργίας Αζοφστάλ συνεχίζουν να αψηφούν την επίθεση της Ρωσίας.

Ερωτηματικά προκαλεί το γεγονός ότι η προγραμματισμένη χαμηλή πτήση μαχητικών αεροσκαφών – μεταξύ των οποίων και το αεροσκάφος Doomsday – δεν πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της παρέλασης, παρότι τις προηγούμενες ημέρες είχαν προηγηθεί αρκετές πρόβες. Το θηριώδες Ιλιούσιν Il-80, το οποίο έχει ειδικά σχεδιαστεί για να επιτρέψει στον Ρώσο πρόεδρο να συνεχίσει να διοικεί τη χώρα από τον αέρα, στην περίπτωση ενός πυρηνικού πολέμου, δεν έκανε τελικά χαμηλή πτήση πάνω από την παρέλαση, όπως ήταν προγραμματισμένο. Σύμφωνα με την Daily Mail, ρωσικά ΜΜΕ μετέδωσαν ότι αυτή η απόφαση ελήφθη λόγω κακοκαιρίας, ωστόσο «υπάρχουν φήμες ότι μπορεί να οφείλεται σε φόβους ενδεχόμενης επίθεσης».

The West was “preparing for the invasion of our land, including Crimea,” Russia’s President Vladimir Putin said without providing evidence.

He was attempting to justify the unpreceded invasion of Ukraine on “Victory Day.” Follow our coverage: https://t.co/SILSJAISZJ pic.twitter.com/fNCh7FBlrB

— CNBC International (@CNBCi) May 9, 2022