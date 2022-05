Νικ Κέιβ γιος: Πέθανε και το δεύτερο παιδί του κορυφαίου μουσικού

«Με μεγάλη θλίψη, μπορώ να επιβεβαιώσω πως ο γιος μου, Jethro, πέθανε» ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο μουσικός Νικ Κέιβ, προσθέτοντας πως «θα ήμασταν ευγνώμονες για οικογενειακή ηρεμία αυτή τη στιγμή». θάνατος του ηθοποιού και μοντέλου έρχεται λιγότερο από επτά χρόνια έπειτα από το θάνατο του 15χρονου γιου του Κέιβ, Άρθουρ μετά από πτώση του από γκρεμό στο Μπράιτον. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια του θανάτου του Jethro.

This is just too terrible. Awful, tragic news.

Nick Cave’s son Jethro has died, aged 31 https://t.co/WaquYE1jjP

— Dr Jennifer Iles (@JenniferIles) May 9, 2022