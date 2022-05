Δήμος Αθηναίων: Δυναμική προβολή της πόλης στις διεθνείς τουριστικές αγορές

Η Αθήνα «συστήνεται» στις διεθνείς τουριστικές αγορές ως ένας δυναμικός και βιώσιμος προορισμός, μέσω του 8ου Travel Trade Athens. Η διοργάνωση – θεσμός του Δήμου Αθηναίων που υλοποιείται μέσω της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής (ΕΑΤΑ) σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τουριστικών Πρακτόρων (ΕΤΟΑ), φιλοξενεί από τις 9-10 Μαΐου στην Αθήνα περισσότερους από 160 εκπροσώπους σημαντικών εταιρειών της ελληνικής και ξένης τουριστικής βιομηχανίας, καθώς και δέκα εκπροσώπους από σημαντικά διεθνή Μέσα Ενημέρωσης, που μέσα από τη διοργάνωση, θα προβάλλουν τον προορισμό σε όλο τον κόσμο.

Με το φετινό Travel Trade Athens, η ελληνική πρωτεύουσα απευθύνεται σε βασικές αγορές – στόχους στην Ευρώπη, τη Βρετανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και τη Μέση Ανατολή. Στο 8ο Travel Trade, συμμετέχουν περισσότεροι από 70 εκπρόσωποι ξένων εταιρειών από τον ευρύτερο κλάδο του τουρισμού και των εκδηλώσεων και αντίστοιχα 90 ελληνικές επιχειρήσεις. Οι προγραμματισμένες B2B συναντήσεις εκτιμάται ότι, αυτές τις δύο ημέρες, θα ξεπεράσουν τις 1.400 και βασικός στόχος είναι μέσα από αυτές να συναφθούν οι περισσότερες δυνατές συμφωνίες για συνεργασίες που μελλοντικά θα ενισχύσουν την οικονομία της Αθήνας.

Η συνέντευξη Τύπου

Τo πρωί της Δευτέρας, στο πλαίσιο του 8ου Travel Trade Athens, πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο King George, η καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου στην οποία συμμετείχαν ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Κώστας Μπακογιάννης, ο Πρόεδρος της AEGEAN, κ. Ευτύχιος Βασιλάκης, η Διευθύντρια Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, κ. Ιωάννα Παπαδοπούλου και ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΑΤΑ, κ. Βαγγέλης Βλάχος.

Από τις τοποθετήσεις των ομιλητών, επιβεβαιώθηκε για ακόμη μία χρονιά η δέσμευση όλων των εμπλεκόμενων φορέων να συνεχίσουν να στηρίζουν με συνέπεια τη διοργάνωση, προκειμένου ο προορισμός της Αθήνας να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο, κυρίως στο εξωτερικό. Στην ομιλία του ο Δήμαρχος Αθηναίων, κ. Κώστας Μπακογιάννης, ευχαρίστησε θερμά τους εκπροσώπους της AEGEAN και του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών για τη συνεργασία τους στην κοινή προσπάθεια επανασύστασης της Αθήνας στις διεθνείς τουριστικές αγορές, και ανέφερε:

Athens is back

«Athens is back, ή αλλιώς η Αθήνα επέστρεψε. Και επέστρεψε με αισιοδοξία, με δυναμισμό, τολμώ να πω με ενθουσιασμό, παρά τις πολλές και μεγάλες κρίσεις που αντιμετωπίζουμε. Και αυτό, σε μεγάλο αυτό βαθμό, οφείλεται στο ότι καταφέραμε -και το καταφέραμε όλοι μαζί- να κάνουμε την κρίση ευκαιρία. Η πανδημία, μάς έδωσε τη δυνατότητα να επανασυστηθούμε διεθνώς. Όχι μόνο για την Ακρόπολη, όχι μόνο για την αυθεντική ελληνική φιλοξενία, όχι μόνο για το φαγητό, αλλά ως μία πόλη, η οποία μπορεί να λειτουργήσει επαγγελματικά, η οποία μπορεί να απλώσει μία “ομπρέλα” προστασίας πάνω από όλους, από όλους τους Αθηναίους -όπου Αθηναίοι, είμαστε όλοι εμείς οι μόνιμοι κάτοικοι, αλλά και όλοι όσοι μας επισκέπτονται έστω και λίγες ώρες ή λίγες μέρες. Αυτή είναι μία συλλογική επιτυχία και σε αυτήν, θεσμοί όπως το This is Athens, έχουν παίξει καταλυτικό ρόλο.

City break προορισμός

Η Αθήνα, τα τελευταία χρόνια -κι αυτό φαίνεται από τις μετρήσεις- έχει αναδειχθεί σε προορισμό επιλογής για “city break”, για επαγγελματικά ταξίδια, για επενδύσεις και για κινηματογραφικές παραγωγές. Σε μεγάλο βαθμό έχουν δικαιωθεί οι προσπάθειες που καταβάλλονται εδώ και αρκετά χρόνια, ώστε να γίνει η πόλη ένας ιδανικός προορισμός. Όμως, σε καμία περίπτωση δε δικαιούμαστε να επαναπαυόμαστε, ακριβώς το αντίθετο. Η αφετηρία της προσπάθειάς μας για τα επόμενα χρόνια πρέπει να είναι μια αλλαγή υποδείγματος, μια αλλαγή τρόπου σκέψης. Να καταλάβουμε πλέον ότι πρέπει να αντιλαμβανόμαστε την πόλη μας ολιστικά. Να μην κάνουμε τον διαχωρισμό της τουριστικής και της τοπικής οικονομίας και ανταγωνιστικότητας, αλλά να αντιμετωπίζουμε τον προορισμό μας, την πόλη μας σαν “ένα”. Διότι η πραγματικότητα είναι ότι όταν επενδύουμε στην ποιότητα ζωής των μονίμων κατοίκων, τότε επενδύουμε και στην Αθήνα ως προορισμό για τους επισκέπτες».

Οι επενδύσεις στο προϊόν της Αθήνας ευδοκιμούν

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της AEGEAN, κ. Ευτύχιος Βασιλάκης, ανέφερε: «Με χαρά βλέπουμε ότι οι επενδύσεις στο προϊόν της Αθήνας, με νέα μεγάλα ξενοδοχεία, boutique hotels, ανανεωμένα καταλύματα, εστιατόρια, χώρους πολιτισμού, αλλά και νέα προϊόντα και εμπειρίες, συνεχίστηκαν και τα χρόνια της πανδημίας. Έτσι τη φετινή χρονιά, με τις προοπτικές να είναι θετικές, έχουμε να παρουσιάσουμε μια Αθήνα ακόμη ομορφότερη και πιο πλούσια σε εμπειρίες από ό,τι πριν από δύο χρόνια. Αυτή τη συλλογική προσπάθεια πλαισιώνει και ενισχύει και η επένδυσή μας στο νέο Business Lounge της AEGEAN στην extra Schengen περιοχή του Αεροδρομίου της Αθήνας, προσφέροντας στους επισκέπτες της Αγγλίας, της Αμερικής, του Καναδά, των Αραβικών χωρών, αλλά και σε όλους όσοι ταξιδεύουν από και προς προορισμούς εκτός Ευρώπης, μια μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.

Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς με τους επιβάτες αυτούς χάσαμε την επαφή τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα, η AEGEAN συνεχίζει να επενδύει στη δυναμική και τη διασυνδεσιμότητα της Αθήνας με ένα δίκτυο 116 απευθείας προορισμών σε 42 χώρες, 20 από τους οποίους νέους σε σχέση με την περασμένη χρονιά. Αλλά και στο πρόγραμμα ανανέωσης του στόλου μας, με 22 επιπλέον συνολικά νέα αεροσκάφη A320 και A321 neo να εντάσσονται στο στόλο μας το 2022 και το 2023 μειώνοντας και το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα. Όταν δουλεύουμε όλοι μαζί, μπορούμε να έχουμε μια πόλη που αξίζει να επισκεφτείς, να εργαστείς, αλλά και να ζήσεις».

Προορισμός – ταξίδι – τουρισμός

Στην ομιλία της η κ. Ιωάννα Παπαδοπούλου, εκ μέρους του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, τόνισε: «Καθώς προχωρούμε στην μετά την πανδημία εποχή και μετά από δύο χρόνια κρίσης, όλοι οι φορείς που συνθέτουμε την αλυσίδα ‘προορισμός – ταξίδι – τουρισμός’, συνεχίζουμε τη στενή συνεργασία μας εστιάζοντας τις συντονισμένες προσπάθειές μας στην ανάδειξη της πόλης μας ως βιώσιμου προορισμού και στην προβολή της ως κορυφαίου ταξιδιωτικού προορισμού. Έχοντας ως βάση τα πρώτα αισιόδοξα μηνύματα για τη θερινή περίοδο που επιβεβαιώνουν την ανθεκτικότητα της Αθήνας, το Travel Trade Athens 2022 αποτελεί την ιδανική πλατφόρμα για να επανασυστήσουμε τον προορισμό μας στις σημαντικότερες διεθνείς αγορές και, παράλληλα, να επικοινωνήσουμε τον επαναπροσδιορισμό της ταυτότητάς του στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, του «έξυπνου» ψηφιακού μετασχηματισμού και της καινοτομίας».

Μια νέα ευκαιρία

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΑΤΑ κ. Βαγγέλης Βλάχος ανέφερε στην ομιλία του: «Η πανδημία, μέσα από όλες τις δυσκολίες που μας δημιούργησε, μας έδωσε και μια ευκαιρία: να σχεδιάσουμε, και να θέσουμε σε τροχιά υλοποίησης ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο του Δήμου Αθηναίων ώστε να αποκτήσει η Αθήνα τη θέση που της αξίζει διεθνώς ως μια ελκυστική, προσβάσιμη και βιώσιμη πόλη. Για να υλοποιήσουμε αυτή τη στρατηγική επικεντρωθήκαμε σε δύο βασικούς άξονες:

Στην περαιτέρω ενίσχυση της πόλης μας ως κορυφαίου προορισμού με έμφαση στον κλάδο των συνεδρίων και των συναντήσεων, και στην προβολή και την ενδυνάμωση των τοπικών επιχειρήσεων με πρωτοβουλίες που προωθούν την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία.Το 8ο TravelTrade Athens που ξεκινά σήμερα και υλοποιείται από το Γραφείο Συνεδρίων του Δήμου Αθηναίων (This is Athens CVB) με τη συνεργασία της European Tourism Association (ETOA) καλύπτει και τους δύο αυτούς άξονες. Με τη διοργάνωση του φετινού Τravel Trade, είμαστε έτοιμοι να συστήσουμε ξανά την Αθήνα στον κόσμο».

Πάνω από 600 buyers από 35 χώρες του κόσμου

Σημειώνεται ότι από το 2013, το Travel Trade Athens έχει φιλοξενήσει πάνω από 600 buyers από 35 χώρες του κόσμου και έχει μεσολαβήσει για περισσότερες από 17.000 B2B συναντήσεις. Η διοργάνωση υλοποιείται κάθε χρόνο από την Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων (ΕΑΤΑ), μέσω του Γραφείου Συνεδρίων και Επισκεπτών που λειτουργεί υπό την “ομπρέλα” της ΕΑΤΑ, σε συνεργασία με την European Tour Operators Association (ETOA).

Εκτός από τις προγραμματισμένες συναντήσεις, η διήμερη διοργάνωση περιλαμβάνει μία σειρά από αυθεντικές εμπειρίες στην πόλη, καθώς επίσης εκδηλώσεις και σεμινάρια για τους συμμετέχοντες. Το Travel Trade Athens ολοκληρώνεται αύριο Τρίτη, 10 Μαΐου και δίνει ραντεβού με τους εκπροσώπους του τουρισμού την επόμενη άνοιξη.