Άντριαν Πέιν νεκρός: Σοκ στο παγκόσμιο μπάσκετ

Σοκ στο παγκόσμιο μπάσκετ προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Άντριαν Πέιν, πρώην μπασκετμπολίστα του Παναθηναϊκού. Την αποκάλυψη έκανε ο μπασκετμπολίστας Τζάρεντ Σάλιντζερ, ενώ στη συνέχεια την είδηση επιβεβαίωσε ο δημοσιογράφος Κρις Σολάρι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο Άντριαν Πέιν πυροβολήθηκε εν ψυχρώ σε περιοχή του Ορλάντο τα ξημερώματα της Δευτέρας (9/5) με τις τοπικές Αρχές να ανακοινώνουν πως ένας άνδρας δολοφονήθηκε στη 1:30 τα ξημερώματα στην Έγκρετ Σόρς Ντράιβ, προάστιο της πόλης της Φλόριντα, χωρίς όμως να δίνουν στη δημοσιότητα το όνομά του. Οι έρευνες συνεχίζονται με τις Αρχές να έχουν ήδη στα χέρια τους τον ύποπτο για τη δολοφονία.

Confirmed the former MSU star big man has died. He was 31. https://t.co/a9SkZvicHH

— Chris Solari (@chrissolari) May 9, 2022