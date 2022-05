Κούβα έκρηξη: Αυξάνονται οι νεκροί – Σοκ στην Αβάνα

Στους 22 ανέρχεται ο απολογισμός των θυμάτων από την έκρηξη σε ξενοδοχείο στην Κούβα, ενώ οι τραυματίες είναι 70. Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες Παρασκευή το πρωί (τοπική ώρα) εξαιτίας ισχυρής έκρηξης οφειλόμενης σε διαρροή αερίου, που κατέστρεψε μεγάλο μέρος του εμβληματικού ξενοδοχείου Saratoga, στο κέντρο της Αβάνας, της πρωτεύουσας της Κούβας. Ακόμη τέσσερα πτώματα ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια χθες βράδυ, ανέφερε η δημόσια τηλεόραση, κάπου μια ώρα μετά την ανακοίνωση νεότερου επίσημου απολογισμού των θυμάτων που έκανε λόγο για δεκαοκτώ νεκρούς, ανάμεσά τους ένα παιδί. Πάνω από εβδομήντα άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Οι αρχές διαβεβαίωσαν πως υπάρχουν επιζώντες στα συντρίμμια. Ομάδα με ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά στάλθηκε να συμμετάσχει στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Ψάχνει ιδίως γυναίκα με την οποία διασώστες μπόρεσαν να έρθουν σε επαφή. Νωρίτερα ο Μιγκέλ Γκαρσία, διευθυντής του νοσοκομείου Calixto Garcia, όπου διακομίστηκαν αρκετοί τραυματίες, ανακοίνωνε πως έντεκα βρίσκονται «σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση». «Παιδί δύο ετών χειρουργείται» καθώς υπέστη «κρανιακό κάταγμα», είπε από την πλευρά του ο Μιγκέλ Ερνάν Εστέβες, διευθυντής του νοσοκομείου Hermanos Almejeiras.

Ο πρώτος γραμματέας της οργάνωσης του Κομμουνιστικού Κόμματος στην Αβάνα, ο Λουίς Αντόνιο Τόρες Ιρίμπαρ, είπε νωρίτερα πως «αγνοούνται 13 άνθρωποι», ωστόσο εκτίμησε πως «είναι πιθανό να έχουν παγιδευτεί κι άλλοι» στα συντρίμμια.

A powerful explosion rocked the 5-star Saratoga Hotel in Havana on Friday, destroying the facade of the historic building and killing at least 8 https://t.co/yAxLJfJVO8 pic.twitter.com/dLqSREBAv0

— Bloomberg Quicktake (@Quicktake) May 6, 2022