Κώστας Τσιμίκας: Ο έξαλλος πανηγυρισμός του μετά το γκολ του Φαμπίνιο

Ο Κώστας Τσιμίκας πανηγύρισε έξαλλα το γκολ του Φαμπίνιο κόντρα στη Βιγιαρεάλ με το οποίο η Λίβερπουλ πήρε εκ νέου προβάδισμα πρόκρισης στον τελικό του Champions League στο Παρίσι. Ο Κώστας Τσιμίκας έγινε το βράδυ της Τρίτης (3/5) ο δεύτερος Έλληνας που προκρίθηκε σε τελικό του Champions League μετά τον Άκη Ζήκο με τη φανέλα της Μονακό το 2004, όταν οι Μονεγάσκοι έχασαν το τρόπαιο από την Πόρτο του Ζοσέ Μουρίνιο με 3-0.

Η Λίβερπουλ τα βρήκε «σκούρα» κόντρα στη Βιγιαρεάλ, όμως το γκολ του Φαμπίνιο για το 2-1 έκοψε τα «φτερά» της ομάδας του Έμερι. Οι «Κόκκινοι» πανηγύρισαν έξαλλα το γκολ του Βραζιλιάνου, ανάμεσα σε αυτούς και ο Κώστας Τσιμίκας με τον διεθνή μπακ να είναι ο πρώτος ποδοσφαιριστής από τον πάγκο που έτρεξε να αγκαλιάσει τον συμπαίκτη του.

TSIMIKAS IS ALWAYS THERE 😭❤️ pic.twitter.com/qOVYA2VNsO

— 🇩🇪🐐 (@its_me_axad) May 3, 2022