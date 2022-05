Αλινα Καμπάεβα παιδιά: Οι «κρυφοί» γιοι του Πούτιν

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έχει αποκτήσει δύο «κρυφούς» γιους με την «μυστική» ερωμένη του Αλίνα Καμπάεβα, αποκαλύπτει σε δημοσίευμά της η γερμανόφωνη ελβετική εφημερίδα Sonntagszeitung. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το οποίο επικαλείται την μαρτυρία πηγής από το περιβάλλον της γυναικολόγου της πρώην αθλήτριας, ο πρώτος γιος του ζεύγους γεννήθηκε το 2015 σε μαιευτική κλινική VIP της Ελβετίας υπό άκρα μυστικότητα. Διευθυντής στην κλινική είναι Ρωσίδα γυναικολόγος, η οποία διατηρεί σχέσεις εμπιστοσύνης με τον Πούτιν και έχει εγκαταλείψει την Ρωσία πριν 30 χρόνια. Ο δεύτερος «άγνωστος» γιος του 69χρονου Πούτιν και της 38χρονης Καμπάεβα ήρθε στον κόσμο το 2019 στη Μόσχα και μαιευτήρας ήταν πάλι η φίλη του Ρώσου προέδρου, που ταξίδεψε από την Ελβετία ειδικά για τον τοκετό της «κρυφής» Πρώτης Κυρίας της Ρωσίας.

Πάντως, ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου, που πήρε διαζύγιο από την πρώτη σύζυγό του Λιουντμίλα Πούτινα το 2014, από το 2007, όταν άρχισαν οι ψίθυροι για την σχέση του με την Καμπάεβα, εκείνος το αρνήθηκε κατηγορηματικά. Με την πρώτη του σύζυγο, πρώην αεροσυνοδό, ο Πούτιν έχει αποκτήσει δύο κόρες, την 35χρονη Γεκατερίνα και την 36χρονη Μαρία. Η Μαρία είναι γιατρός με ειδίκευση στις σπάνιες γενετικές ασθένειες των παιδιών ενώ η Γεκατερίνα έχει ασχοληθεί επαγγελματικά με το ακροβατικό rock ‘n roll και τώρα είναι διευθύντρια στο Ινστιτούτο Μαθηματικής Έρευνας Σύνθετων Συστημάτων στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Μόσχας.

Παρά τις προσπάθειες του Πούτιν να κρατά την προσωπική και την οικογενειακή του ζωή μακριά από τον λαό του και τα φώτα της δημοσιότητας, η ρωσική ιστοσελίδα των πολιτικών του αντιπάλων, Proekt, αποκάλυψε ότι ο Ρώσος πρόεδρος έχει αποκτήσει και μια τρίτη κόρη, την 18χρονη Λουίζα Ροζόβα, από την σχέση του με την πρώην καθαρίστρια Σβετλάνα Κριβόνογκιχ, η οποία τα τελευταία χρόνια ζει στο Μονακό σε πολυτελές διαμέρισμα αγορασμένο από μυστηριώδη offshore εταιρεία με εμπλοκή στα Pandora Papers. Η συνολική περιουσία της πρώην ερωμένης του Πούτιν ανέρχεται στα 95 εκατ. δολάρια και μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει επιχειρήσεις στη Ρωσία, πολυτελές γιοτ και συμμετοχή στην διοίκηση της τράπεζας Bank Rossiya.

Το δημοσίευμα της ελβετικής εφημερίδας έρχεται να επιβεβαιώσει παλαιότερα δημοσιεύματα στον διεθνή Τύπο για την ύπαρξη της μυστικής οικογένειας του Πούτιν με την Καμπάεβα με την διαφορά πως μέχρι σήμερα είχε γίνει γνωστό ότι η κρυφή ερωμένη του Ρώσου προέδρου το 2019 είχε φέρει στον κόσμο δίδυμα αγόρια στην Ελβετία. Σύμφωνα με την Sonntagszeitung, αυτή την χρονιά η πρώην πρωταθλήτρια της ρυθμικής γυμναστικής γέννησε μόνο ένα αγόρι. Η εφημερίδα αναφέρει πως η Καμπάεβα είναι η «μυστική» Πρώτη Κυρία της Ρωσίας σε μια περίοδο που η χώρα παρουσιάζει απώλειες από τον πόλεμο που έχει κηρύξει κατά της Ουκρανίας.

US holds one sanctions card close to the vest: Vladimir Putin's alleged girlfriend & mother of at least 3 of his kids. Officials tell us they made an 11th hour decision to hold off on sanctioning Alina Kabaeva bc the move is escalatory. Our scoopy longread https://t.co/k1KN1Ye31Y

— Vivian Salama (@vmsalama) April 24, 2022