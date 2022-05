Παντρεύτηκαν σε αεροπλάνο: Ο ασυνήθιστος γάμος στα 37.000 πόδια

Τι κι αν η πτήση τους καθυστέρησε λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών; Η Pam και ο Jeremy είχαν αποφασίσει να παντρευτούν στο Las Vegas, αλλά τα σχέδιά τους άλλαξαν όταν κατάλαβαν πως δεν θα προλάβαιναν να βρεθούν στην πόλη την ώρα που είχαν “κλείσει” ραντεβού για να ενωθούν με τα δεσμά του γάμου.

Το ζευγάρι πήγε στο αεροδρόμιο ντυμένο για το μυστήριο, με τη νύφη να επιλέγει ένα μάξι, στράπλες νυφικό και τον γαμπρό ένα μαύρο κοστούμι και μαύρο πουκάμισο. Ένα συνεπιβάτης τους προφέρθηκε να τους βοηθήσει, επικυρώνοντας τον γάμο τους όταν έφταναν στο Las Vegas, σε περίπτωση που δεν προλάβαιναν το προγραμματισμένο τους ραντεβού.

After their plans for a Vegas elopement hit some turbulence, Pam and Jeremy decided to say "I do" aboard a Southwest flight.@kristendahlgren will have details on this sweet story when we see you tonight for @NBCNightlyNews.

Join us at 6:30 ET / 5:30 CT.

(📸 Kaitlyn Manzer) pic.twitter.com/5LgHy8HUdu

— NBC Nightly News with Lester Holt (@NBCNightlyNews) April 29, 2022