Αρχηγός ρωσικού στρατού: Τραυματίστηκε στο Χάρκοβο, υποστηρίζουν οι Ουκρανοί

Πέπλο μυστηρίου επικρατεί τις τελευταίες ώρες αναφορικά με την τύχη του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου των ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων. Και αυτό διότι σύμφωνα με πληροφορίες από την ουκρανική πλευρά ο στρατηγός Βαλέρι Γερασίμοφ τραυματίστηκε μετά από ουκρανική επίθεση στο Ιζιούμ, στην περιοχή του Χαρκόβου. Σύμφωνα με πηγές του ουκρανικού υπουργείου Εσωτερικών αλλά και άλλες πηγές ο Ρώσος στρατηγός τραυματίστηκε στο πόδι. Ωστόσο προς το παρόν δεν είναι σαφές εάν το τραύμα έχει προκαλέσει κίνδυνο για τη ζωή του.

Όπως ανέφερε ο σύμβουλος του ουκρανικού υπουργείου Εσωτερικών, Άντον Γερασένκο ο τραυματισμός του σημειώθηκε κατά τη διάρκεια έκρηξης στην ανατολική Ουκρανία και συγκεκριμένα στο ρωσικό αρχηγείο που βρίσκεται στο Ιζιούμ. Κατά τον σύμβουλο του υπουργείου Εσωτερικών, «ήταν γνωστό πως στο Αρχηγείο βρισκόταν ο επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου Γερασίμοφ, για να συντονίσει την επίθεση στο Σλοβιάνσκ». «Μεγάλος αριθμός ανώτερων αξιωματικών της Ρωσίας μεταξύ των θυμάτων έχει επιβεβαιωθεί», ανέφερε ακόμη ο Γερασένκο.

⚡️We received confirmation of yesterday's explosion in #Izium (Eastern 🇺🇦) near 🇷🇺 headquarters. It is known that 🇷🇺 Head of General Staff Gerasimov was there to lead attack on #Sloviansk.

Large number of casualties among senior 🇷🇺 officers has been confirmed.#UkraineRussianWar

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 1, 2022