Βομβαρδισμός Κιέβου – Ουκρανία: Αμείωτο το ρωσικό σφυροκόπημα

Με αμείωτο ρυθμό φαίνεται πως συνεχίζει τις επιθέσεις της η Ρωσία στην Ουκρανία. Χθες, το Κίεβο έγινε στόχος ρωσικών βομβαρδισμών κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες στην ουκρανική πρωτεύουσα και συγκεκριμένα, μόλις μία ώρα μετά τη συνέντευξη Τύπου που παρέθεσε με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, τουλάχιστον δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Ο επικεφαλής του ΟΗΕ λίγη ώρα νωρίτερα, στη συνέντευξη Τύπου παραδέχθηκε πως ο οργανισμός του απέτυχε να αποτρέψει και να τερματίσει τον πόλεμο. Όπως δήλωσε: «Ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει. Επιτρέψτε μου να είμαι πολύ σαφής: Το Συμβούλιο Ασφαλείας απέτυχε να κάνει ό,τι περνούσε από το χέρι του για να αποτρέψει και να τερματίσει αυτό τον πόλεμο». Σε δηλώσεις του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά την επίθεση στο Κίεβο ανέφερε: «Αυτό λέει πολλά για την αληθινή στάση της Ρωσίας απέναντι στους διεθνείς θεσμούς, για τις προσπάθειες των Ρώσων ηγετών να ταπεινώσουν τον ΟΗΕ και όλα όσα πρεσβεύει». Μάλιστα, έκανε λόγο για «πέντε πυραύλους» που έπληξαν την πρωτεύουσα «λίγο μετά το τέλος των συζητήσεων» με τον Αντόνιο Γκουτέρες.

«Είμαστε ασφαλείς», ανέφερε ένας εκπρόσωπος του ΟΗΕ στους δημοσιογράφους και μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο μέσω WhatsApp συμπλήρωσε: «Είναι μια εμπόλεμη ζώνη, αλλά είναι σοκαριστικό που αυτό συνέβη κοντά στο σημείο όπου βρισκόμασταν». Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, πυρκαγιά ξέσπασε ύστερα από βομβαρδισμούς σε κτιριακό συγκρότημα 25 ορόφων, του οποίοι οι δύο πρώτοι όροφοι υπέστησαν μεγάλες καταστροφές. Δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ τα σωστικά συνεργεία απεγκλώβισαν πέντε ενοίκους, ανέφεραν.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, επιβεβαίωσε σε ανάρτησή του στο Telegram δύο επιθέσεις στη συνοικία Σεφτσενκόβσκι της ουκρανικής πρωτεύουσας. Για «αποτρόπαια πράξη βαρβαρότητας» έκανε λόγο ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα σε ανάρτησή του στο Twitter, στην οποία ανέφερε ότι οι επιθέσεις εξαπολύθηκαν με πυραύλους Κρουζ. «Με αυτή την αποτρόπαια πράξη βαρβαρότητας, η Ρωσία αποδεικνύει ακόμη μια φορά τη στάση της απέναντι στην Ουκρανία, την Ευρώπη και τον κόσμο», υπογράμμισε. Με δηκτικό τρόπο σχολίασε την επίθεση στο Κίεβο ο Μιχαΐλο Ποντολιάκ, σύμβουλος του ουκρανού προέδρου. Όπως έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες «χθες καθόταν σε ένα μακρύ τραπέζι στο Κρεμλίνο και σήμερα (άκουγε) εκρήξεις πάνω από το κεφάλι του».

Missile strikes in the downtown of Kyiv during the official visit of @antonioguterres. The day before he was sitting at a long table in the Kremlin, and today explosions are above his head. Postcard from Moscow? Recall why 🇷🇺 still takes a seat on the UN Security Council?

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 28, 2022