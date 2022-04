Τσιτσιπάς – μισθός: Νέο tweet “ανάβει φωτιές”

Στο στόχαστρο των χρηστών του Twitter μπήκε για ακόμα μια φορά ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας και ένας από τους καλύτερους του κόσμου προκάλεσε αντιδράσεις όταν έκανε ένα tweet στο οποίο έγραψε: «Ο μισθός σου είναι η δωροδοκία που σου δίνουν για να ξεχάσεις τις φιλοδοξίες σου». Οι αντιδράσεις και τα αρνητικά σχόλια από τους followers του άρχισαν να πέφτουν βροχή.

Your salary is the bribe they give you to forget your aspirations.

— Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) April 28, 2022