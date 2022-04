Η γυναίκα με τα μεγαλύτερα μάγουλα στον κόσμο: «Τα λατρεύω»

Μια γυναίκα, που δηλώνει μοντέλο και έχει «τα μεγαλύτερα μάγουλα στον κόσμο», αποκάλυψε την νέα της πλαστική επέμβαση προκειμένου να τα αυξήσει κι άλλο. Η Anastasia Pokreshchuk παρουσίασε περήφανη τη νέα της εμφάνιση μέσω social media, εξηγώντας πως πρόσθεσε στο πρόσωπό της ακόμη περισσότερο filler. Η 33χρονη από το Κίεβο της Ουκρανίας είχε ένα λεπτό πρόσωπο και σγουρά μαλλιά στα 20 της, πριν ξοδέψει αρχικά 1.500 λίρες σε fillers. Οι αμέτρητες ενέσεις που ακολούθησαν, είχαν ως αποτέλεσμα τα μάγουλά της να προεξέχουν πλέον αφύσικα πολύ.

Ukrainian model Anastasia Pokreshchuk, who has the world's largest cheekbones, shared her aesthetic condition. Ukrainian model Anastasia Pokreshchuk manages to surprise everyone by sharing her first appearance without aesthetics. #News #Phenomenonhttps://t.co/Kc31zGJCkz pic.twitter.com/PsDBCjCWma — GMSPORS (@Gmspors) August 19, 2021

How Much Anastasia Pokreshchuk is Spending on Cheek Fillers That She Says Makes Her The Hottest IG Model in the World (Pics-IG-Vids) https://t.co/TmW2NMRIuU pic.twitter.com/UtNH9MvbnZ — Robert Littal BSO (@BSO) November 28, 2020

Θα τα μεγαλώσει… κι άλλο

Ωστόσο, σε μια προσπάθεια να διατηρήσει τον τίτλο της, αποφάσισε να αυξήσει κι άλλο τα μάγουλά της και μοιράστηκε την τελευταία της επέμβαση με τους followers της στο Instagram. Όπως έχει πει, ξεκίνησε να κάνει αισθητικές και χειρουργικές επεμβάσεις στο πρόσωπο και το σώμα της όταν ήταν 26 ετών. Εκτός από την εμμονή με τα μεγάλα μάγουλα, έχει επίσης όψεις στα δόντια, εμφυτεύματα στήθους ενώ έχει κάνει Botox στο μέτωπο. Όταν έκανε την προσθετική στα μάγουλα, λέει πως «ερωτεύτηκε» τον τρόπο που την έκαναν να δείχνει. «Τα αγαπώ, θέλω να φαίνονται έτσι και είμαι πολύ χαρούμενη. Κάνω τακτικά ενέσεις σε διάφορα μέρη του προσώπου μου. Καταλαβαίνω ότι φαίνονται περίεργα στους άλλους, αλλά δεν με πειράζει», είπε.

Η Anastasia σημειώνει, ωστόσο, πως δέχεται πολλά σχόλια μίσους στα social media. «Υπάρχει κόσμος που μου λέει ότι είμαι πανάσχημη και πως πρέπει να αυτοκτονήσω. Γελάω όταν τα βλέπω και απλώς τα αγνοώ», λέει. Το 2020, εμφανίστηκε στο This Morning λέγοντας ότι δεν σκοπεύει να σταματήσει ποτέ τις ενέσεις, παρά τις προειδοποιήσεις των γιατρών. «Μου αρέσει αυτή η εμφάνιση», είπε περήφανα. «Ήμουν σαν ένα γκρίζο ποντίκι. Η μύτη μου ήταν πολύ μεγάλη. Τώρα έχω μεγάλα μάγουλα και μεγάλα χείλη και δείχνουν ωραία».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Anastasiia👑🇺🇦 (@justqueen88)

