Θανατική ποινή ΗΠΑ: Το Τέξας ανέστειλε την εκτέλεση μητέρας

Εφετείο του Τέξας ανέστειλε την εκτέλεση της Μελίσα Λούτσιο, μητέρας 14 παιδιών, η οποία είχε καταδικαστεί σε θάνατο για τη δολοφονία της μικρής κόρης της, έπειτα από μια αμφιλεγόμενη έρευνα και δικαστική διαδικασία. Οι συνήγοροι της διευκρίνισαν ότι άλλο δικαστήριο θα εξετάσει «τις νέες αποδείξεις της αθωότητάς της». «Ευγνωμονώ το δικαστήριο που μου έδωσε την ευκαιρία να ζήσω και να αποδείξω την αθωότητά μου και να έχω περισσότερες ημέρες για να είμαι μητέρα για τα παιδιά μου και γιαγιά για τα εγγόνια μου», είπε η ίδια.

Just received word the Texas Court of Criminal Appeals has granted a stay of #MelissaLucio’s execution – remanding vital issues back to the trial court and securing justice for Melissa and for Mariah and the entire Lucio family. Praise God! #txlege pic.twitter.com/lzfWaEe7TH

— Jeff Leach (@leachfortexas) April 25, 2022