Επίθεση σε νηπιαγωγείο – Ρωσία: Αιματηρό επεισόδιο, πανικός με ένοπλο

Ένας ένοπλος άνοιξε σήμερα πυρ μέσα σε ένα νηπιαγωγείο στην πόλη Ουλιάνοφσκ της Ρωσίας σκοτώνοντας τουλάχιστον τρεις ανθρώπους, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax, επικαλούμενο μια πηγή. Στη συνέχεια ο ένοπλος αυτοκτόνησε, πρόσθεσε η πηγή.

Σύμφωνα τώρα με το Ria Novosti που επικαλείται τον πρώην κυβερνήτη της περιοχής και βουλευτή της Κρατικής Δούμας, o ένοπλος φέρεται να σκότωσε μία δασκάλα και δύο ανήλικα παιδιά ενώ ακόμη μία γυναίκα είναι σοβαρά τραυματισμένη. «Ένας ένοπλος άνδρας εισήλθε σε ένα νηπιαγωγείο και άνοιξε πυρ. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, δύο παιδιά είναι νεκρά», είπε μια πηγή των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών στο δημόσιο πρακτορείο ειδήσεων TASS. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες κάνουν λόγο και για τέταρτο νεκρό.

