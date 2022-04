Αλίνα Καμπάεβα Ρωσία: Η κρυφή ερωμένη του Πούτιν εμφανίστηκε μετά από καιρό

Από την ημέρα που η Ρωσία ξεκίνησε την εισβολή της στην Ουκρανία, ο στενός κύκλος του Βλάντιμιρ Πούτιν έχει μπει στο στόχαστρο των υπόλοιπων μεγάλων δυνάμεων του πλανήτη. Και δεν μιλάμε μόνο για συνεργάτες ή αυτούς που ανήκουν στην λίστα των ολιγαρχών, αλλά για τη φημολογούμενη σύντροφό του. Ο λόγος για την Αλίνα Καμπάεβα, η οποία φέρεται να είναι μητέρα τεσσάρων εκ των έξι παιδιών του Ρώσου προέδρου. Ωστόσο η έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων για τη σχέση των δύο, δεν έχει επιτρέψει την επιβολή κυρώσεων και σε αυτή όπως έχει γίνει με όλους τους υπόλοιπους. Η δύο φορές χρυσή ολυμπιονίκης δεν εμφανίζεται ποτέ με τον Βλάντιμιρ Πούτιν, δεν κυκλοφορεί δημοσίως και ζει σε ένα κάστρο πολλών εκατομμυρίων στην Ελβετία, μακριά από τα φλας της δημοσιότητας. Ειδικά μάλιστα από τη στιγμή που ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία.

🚨🇷🇺🇨🇭…While Vladimir Putin's real lover Alina Kabaeva and their kids are still in #Switzerland and for some reason is not going to be sanctioned. pic.twitter.com/bK5XE9K0ry

