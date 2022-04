Μαριούπολη τώρα – πόλεμος: Αγωνία για τους αμάχους, θέμα ωρών να πέσει λέει ο Καντίροφ

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις τις τελευταίες ώρες στην Ουκρανία, με το Κίεβο να κάνει την ύστατη προσπάθεια για να σώσει όσους έχουν απομείνει στη Μαριούπολη. Συγκεκριμένα, ο Μιχαΐλο Ποντόλιακ, κορυφαίος σύμβουλος του Ζελένσκι και εκ των βασικών μελών της διαπραγματευτικής ομάδας της Ουκρανίας, κάλεσε τη Ρωσία σε «άνευ όρων» διαπραγματεύσεις στη Μαριούπολη, ώστε να μην χαθούν άλλες ζωές στη μαρτυρική πόλη. «Ναι. Χωρίς όρους. Είμαστε έτοιμοι να πραγματοποιήσουμε έναν “ειδικό γύρο διαπραγματεύσεων” στη Μαριούπολη. Ενας με έναν. Δύο με δύο. Για να σώσουμε τα παιδιά μας, το Αζόφ, τους στρατιωτικούς, τους πολίτες, τα παιδιά, τους ζωντανούς και τους τραυματίες. Ολοι. Γιατί είναι δικά μας. Γιατί είναι στην καρδιά μας. Για πάντα», υπογράμμισε μέσω Twitter, ο Ποντόλιακ.

Από τη μεριά του, ο επικεφαλής των Ουκρανών διαπραγματευτών, Νταβίντ Αραχάμια, πήγε κι ένα βήμα παραπέρα, δίνοντας το στίγμα της καλής θέλησης του Κιέβου να βάλει νερό στο κρασί του, ώστε να μην θρηνήσουν άλλα θύματα στη Μαριούπολη. «Είμαστε έτοιμοι να έρθουμε με τον Μιχαήλο Ποντολιάκ ανά πάσα στιγμή για αυτές τις διαπραγματεύσεις, μόλις λάβουμε επιβεβαίωση από τη ρωσική πλευρά», επισήμανε χαρακτηριστικά ο Αραχάμια μέσω Telegram.

Την ίδια ώρα, ο Τσετσένος ηγέτης, Ραμζάν Καντίροφ, προέβη σε μία βαρύγδουπη εκτίμηση-υπόσχεση: ότι το εργοστάσιο χάλυβα Azovstal, το οποίο αποτελεί το τελευταίο προπύργιο αντίστασης των Ουκρανών στη Μαριούπολη, εντός της ημέρας θα βρίσκεται υπό πλήρη ρωσικό έλεγχο. «Πριν από το μεσημεριανό γεύμα, ή λίγο μετά, το Azovstal θα βρίσκεται υπό τον πλήρη έλεγχο των δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας», διαβεβαίωσε ο κ. Καντίροφ, που θεωρείται προστατευόμενος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, με ηχητικό μήνυμα σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

Εξάλλου, ήδη από χθες, η δραματική έκκληση του διοικητή των Ουκρανών πεζοναυτών στη Μαριούπολη, Σερχίι Βόλινα, για βοήθεια είχε κάνει ξεκάθαρο ότι είναι ζήτημα ημερών ή ωρών να «πέσει» ο τελευταίος θύλακας άμυνας των Ουκρανών στην πόλη, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά τους ισχυρισμούς του Καντίροφ. «Ισως αντιμετωπίζουμε τις τελευταίες μας μέρες, αν όχι ώρες», επεσήμαινε ο Βόλινα, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι «ο εχθρός μάς ξεπερνάει 10 προς 1» και έκανε έκκληση στους δυτικούς ηγέτες για να τους πάρουν από εκεί, διαφορετικά δεν θα βγουν ζωντανοί. Θυμίζουμε ότι στο εργοστάσιο Azovstal έχουν οχυρωθεί οι τελευταίοι Ουκρανοί μαχητές, ενώ οι πληροφορίες κάνουν λόγο και για περίπου 1.000 άμαχους που έχουν βρει καταφύγιο στα υπόγεια του αχανούς αυτού χαλυβουργείου.

Το ότι οι Ρώσοι εντείνουν την πίεση στην ανατολική Ουκρανία και ετοιμάζονται για την τελική μάχη, επιβεβαιώνουν και οι εκτιμήσεις των ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Αμυνας των ΗΠΑ υποστήριξε ότι οι ρωσικές δυνάμεις πρόσθεσαν 17 τακτικές ομάδες τάγματος (BTG) στην Ουκρανία την περασμένη εβδομάδα, με 4 Τάγματα να προστίθενται μόνο τις τελευταίες 24 ώρες.

Russia is/was probably furious about the Fatima Apparition (1917) in which Mary asked three little shepherds to consecrate Russia to God, and then USSR collapsed. @Pontifex did the same recently. Mariopol (The City of Mary) is now under fire and flattened. Mere Coincidence? https://t.co/PG3rkWRoVh

— Getachew Tamiru (@GetachewTamiru5) April 19, 2022