Αποκλεισμός Ρώσων αθλητών – Wimbledon: Το μήνυμα του Τζόκοβιτς στη διοργάνωση

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς εξέφρασε την αντίθεση του για την απόφαση των διοργανωτών του Wimbledon να αποκλείσουν τους Ρώσους και τους Λευκορώσους τενίστες από το τουρνουά, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Ο Σέρβος τενίστας χαρακτήρισε τρελή την απόφαση των διοργανωτών του αγγλικού Grand Slam, ξεκαθαρίζοντας ότι η πολιτική δεν πρέπει να παρεμβαίνει στον αθλητισμό.

«Πάντα θα καταδικάζω τον πόλεμο, επειδή είμαι ο ίδιος παιδί του πολέμου. Αλλά δεν μπορώ να υποστηρίξω την απόφαση των διοργανωτών, νομίζω ότι είναι τρελή», είπε χαρακτηριστικά ο Τζόκοβιτς στους δημοσιογράφους και πρόσθεσε: «Οι παίκτες του τένις, οι αθλητές δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που συμβαίνει. Όταν η πολιτική παρεμβαίνει στον αθλητισμό, δεν είναι ποτέ καλό». Το Wimbledon του 2022, είναι το πρώτο τουρνουά τένις που απέκλεισε τους Ρώσους και τους Λευκορώσους τενίστες, σε μια απόφαση που επικρίθηκε έντονα από την ATP και την WTA.

World number one Novak Djokovic says Wimbledon's decision to ban Russian and Belarusian players over Moscow's invasion of Ukraine is ‘crazy’ https://t.co/WY7w8ogmwg pic.twitter.com/VxyBFvQyqq

— Reuters (@Reuters) April 21, 2022