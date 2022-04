Κυρώσεις Ρωσία – Wimbledon 2022: Έντονη αντίδραση από το Κρεμλίνο

Η οργανωτική επιτροπή του φημισμένου αγγλικού τουρνουά τένις, Wimbledon, σχεδιάζει να προχωρήσει στον αποκλεισμό των Ρώσων και των Λευκορώσων αθλητών/τριών από τη φετινή διοργάνωση. Η απόφαση αυτή οδηγεί εκτός τουρνουά κορυφαίους πρωταγωνιστές/στριες, όπως οι Ντανίλ Μεντβέντεφ, Αντρέι Ρούμπλεφ, Κάρεν Κατσάνοφ, Aρίνα Σαμπαλένκα και Βικτόρια Αζαρένκα.

Αυτό ανέφερε σε σχετικό ρεπορτάζ η εφημερίδα των ΗΠΑ «New York Times», αλλά και οι «TIMES» του Λονδίνου, που επικαλούνται πληροφορίες από κορυφαίο παράγοντα του αγγλικού τουρνουά, το οποίο σκέφτεται να προχωρήσει στην απόφαση αυτή λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Το ρεπορτάζ αυτό προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Κρεμλίνου, με τον Ντμίτρι Πεσκόφ να χαρακτηρίζει απαράδεκτη τη συγκεκριμένη κίνηση, τονίζοντας, πάντως, πως το Wimbledon θα είναι αυτό που θα πάθει τελικά ζημιά με αυτή την εξέλιξη. «Δεδομένου ότι η Ρωσία είναι μια πολύ δυνατή χώρα όσον αφορά το τένις και οι τενίστες μας βρίσκονται στις κορυφαίες θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης, η διοργάνωση η ίδια δεν θα ωφεληθεί από αυτή την απόφαση. Είναι απαράδεκτο να κάνουμε για ακόμα μια φορά τους αθλητές όμηρους ορισμένων πολιτικών προκαταλήψεων. Δεν έχουμε παρά να εκφράσουμε την αντίθεσή μας σε όλο αυτό», τόνισε ο Πεσκόφ.

Russia has faced a growing sporting isolation on the global stage following President Vladimir Putin's decision to send troops to Ukraine on Feb. 24 https://t.co/SHpaBY7wLk

— The Moscow Times (@MoscowTimes) April 20, 2022