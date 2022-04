Διοικητής Τάγματος Αζόφ: Έκκληση για βοήθεια στους αμάχους

Έκκληση για βοήθεια προς τους αμάχους που βρίσκονται σε καταφύγια στη Μαριούπολη και το Αζοφστάλ απευθύνει ο διοικητής του τάγματος Αζοφ Ντένις Προκοπένκο.

I am commander of Azov, Denis Prokopenko. I call to the leaders of the world. Right now, in Mariupol, at #Azovstal hundreds of civilians are sheltering. Among them are people of all ages, women, children, and families of #Mariupol defenders.#UkraineUnderAttaсk #MariupolGenocide pic.twitter.com/K4bvLJQWGA

