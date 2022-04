Εργοστάσιο Azovstal Μαριούπολη: Νέο τελεσίγραφο Μόσχας

Η Ρωσία κάλεσε σήμερα τις ουκρανικές δυνάμεις και τους ξένους μισθοφόρους να εγκαταλείψουν το εργοστάσιο χαλυβουργίας Azovstal στην πολιορκημένη Μαριούπολη μέχρι σήμερα το μεσημέρι ώρα Μόσχας (και ώρα Ελλάδας), αν θέλουν να ζήσουν. «Όλοι όσοι καταθέσουν τα όπλα τους έχουν εγγύηση ότι θα παραμείνουν ζωντανοί», ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας. Οι ουκρανικές αρχές ανακοίνωσαν χθες, Δευτέρα, πως τουλάχιστον 1.000 άμαχοι κρύβονται σε υπόγεια καταφύγια στο εργοστάσιο χαλυβουργίας Azovstal και πρόσθεσαν πως η Ρωσία ρίχνει βαριές βόμβες στο εργοστάσιο αυτό στη Μαριούπολη.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας εξέδωσε σήμερα δήλωση με την οποία καλεί τις ουκρανικές δυνάμεις και τους ξένους μαχητές, που βρίσκονται μέσα στο εργοστάσιο, να παραδοθούν. «Όλοι όσοι καταθέσουν τα όπλα τους έχουν εγγύηση ότι θα παραμείνουν ζωντανοί», ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας. Η Μόσχα ζήτησε από τα στρατεύματα να αποσυρθούν από τη χαλυβουργία από τις 14:00 ως τις 16:00 (ώρα Μόσχας και ώρα Ελλάδας) «χωρίς εξαίρεση, χωρίς όπλα και χωρίς πυρομαχικά».

⚡️Special groups began to storm the Azovstal steel plant in #Mariupol.

This was announced by Eduard Basurin, a representative of the so-called "Interior Ministry of the '#Donetsk People's Republic'". pic.twitter.com/Vukva1ObJR

— NEXTA (@nexta_tv) April 19, 2022