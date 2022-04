Survivor πάρτι Ένωσης: Οι αλλαγές, η απώλεια κιλών και ο Κουρκούλης

Survivor πάρτι Ένωσης: Μετά από 4 μήνες σχεδόν στον Άγιο Δομίνικο, οι δύο ομάδες έγιναν μία. Κόκκινοι και Μπλε απόλαυσαν ιδιαίτερα το πάρτι της ένωσης του Survivor, αφού μετά από τόσο καιρό είχαν την ευκαιρία να πλυθούν, να φορέσουν τα καλά τους, να τραγουδήσουν και να χορέψουν. Το πιο σημαντικό όμως, είναι ότι μπόρεσαν επιτέλους να απολαύσουν ένα υπέροχο δείπνο δια χειρός Αλέξανδρου Παπανδρέου, χωρίς να χρειάζεται να αγωνιστούν σε κάποιο αγώνισμα.

Μετά το δείπνο, το ζύγισμα των παικτών, προκειμένου να φανεί ποιος έχασε τα περισσότερα κιλά στο Survivor.

Ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ έχασε 12 κιλά μέσα σε τρεις μόλις εβδομάδες, ενώ ο Γιώργος Κατσαούνης 26 κιλά. Η Βρησηίδα μπήκε στο παιχνίδι 53 κιλά, αλλά έχει φτάσει να ζυγίζει πλέον, 44.

Εντυπωσιακή ήταν και η αλλαγή του Σπύρου Μαρτίκα, ο οποίος από τα 95 έπεσε στα 77 κιλά.

Στη συνέχεια, σειρά είχε ο καθιερωμένος διαγωνισμός τραγουδιού του ριάλιτι επιβίωσης, όπου έδωσε μάλιστα το «παρών» και η περυσινή νικήτρια του διαγωνισμού, Νικολέτα Μαυρίδη.

Ο Απόστολος Ρουβάς κατάφερε να ξεσηκώσει τους υπόλοιπους παίκτες με το τραγούδι του αδερφού του, «Είμαι στα καλύτερά μου», το οποίο και αφιέρωσε στην αγαπημένη του, λέγοντας: «Στα πιο γλυκά ματάκια του κόσμου».

Μια ακόμα από τις εκπλήξεις που είχε ετοιμάσει η παραγωγή για τους παίκτες, ήταν και η εμφάνιση του Νίκου Κουρκούλη στη σκηνή του πάρτι. Φυσικά, ο τραγουδιστής ξεσήκωσε τους πάντες με τις μεγάλες του επιτυχίες στο νησί του Αγίου Δομίνικου.

Όπως και ήταν αναμενόμενο, οι χρήστες του Twitter «έκαναν κι εκείνοι πάρτι» στη διάσημη πλατφόρμα, καθώς περίμενας πώς και πώς το πάρτι της ένωσης του Survivor.

