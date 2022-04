Τσιτσιπάς – Ζβέρεφ: Πέρασε άνετα και μπήκε τελικό!

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πραγματοποίησε έναν φανταστικό αγώνα, επιβλήθηκε με 2-0 σετ του Alexander Zverev και πήρε την πρόκριση για τον τελικό του Monte-Carlo Masters, έχοντας μια μεγάλη ευκαιρία για να υπερασπιστεί τον τίτλο του Όπως αναφέρει το tennisnews.gr, ο εκπληκτικός Στέφανος Τσιτσιπάς έδωσε συνέχεια στο νικηφόρο του σερί στο Monte-Carlo, κερδίζοντας άνετα τον Alexander Zverev με 6-4, 6-2 στον δεύτερο ημιτελικό του Monte-Carlo Masters.

Αυτή ήταν η 9η διαδοχική νίκη για τον 23χρονο Έλληνα πρωταθλητή στο Monte-Carlo, όπου αύριο θα έχει τη δυνατότητα να κερδίσει για 2η διαδοχική χρονιά τον τίτλο και τον 2ο τίτλο του συνολικά σε Masters διοργάνωση. Θα αντιμετωπίσει τον “πρωτάρη” Alejandro Davidovich Fokina, που κάνει ένα πολύ σπουδαίο τουρνουά και νωρίτερα κέρδισε τον Grigor Dimitrov με 2-1 σετ, για να μπει στον πρώτο του τελικό στο tour.

Ο Τσιτσιπάς μπήκε αρκετά συγκεντρωμένος στο παιχνίδι και, αφού υπερασπίστηκε το σερβίς του, έκανε break με το… καλημέρα, παίρνοντας προβάδισμα με 2-0 σετ. Ο Γερμανός πάντως πήρε άμεσα πίσω το σερβίς του, καταφέρνοντας να φέρει το σετ στα ίσα (2-2).

