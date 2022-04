Τα παιδιά του πολέμου στην Ουκρανία: Η δραματική ιστορία 10χρονης που έχασε τα πόδια της και τη μητέρα της

Το σκληρό πρόσωπο του πολέμου στην Ουκρανία αποτυπώνουν οι δραματικές ιστορίες παιδιών που τραυματίστηκαν σοβαρά και έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα, κατά τα χτυπήματα των Ρώσων, στην προσπάθειά τους να διαφύγουν από το ουκρανικό έδαφος. Πριν από μερικές μέρες, μία 10χρονη από την Ουκρανία, η Γιάνα, βρισκόταν στο σιδηροδρομικό σταθμό του Κραματόρσκ, όταν χτυπήθηκε από ρωσικούς πυραύλους την ώρα που άμαχοι προσπαθούσαν να διαφύγουν σε ασφαλέστερα σημεία της χώρας. Η Γιάνα έχασε μέσα σε μία στιγμή τη μητέρα αλλά και τα δύο της πόδια. Την ιστορία της Γιάνα γνωστοποίησε με ανάρτησή του στο Twitter o ανταποκριτής του Sky News στην Ουκρανία, Μαρκ Στόουν. Το post περιλάμβανε μία φωτογραφία του κοριτσιού με κρυμμένο το πρόσωπό του από μία συσκευή κινητού τηλεφώνου.

«Η Γιάνα είναι δέκα. Είναι ένα από τα τέσσερα παιδιά που μόλις γνώρισα σε ένα νοσοκομείο της Ουκρανίας. Πριν μια εβδομάδα βρισκόταν στον σιδηροδρομικό σταθμό του Κραματόρσκ προσπαθώντας να αποδράσει από τον πόλεμο, όταν αυτός χτυπήθηκε από πυραύλους. Έχασε και τα δυο της πόδια. Και τη μητέρα της», γράφει στην ανάρτησή του ο δημοσιογράφος, προσθέτοντας ότι, έπειτα από αίτημα των γιατρών, δημοσιεύει φωτογραφία του κοριτσιού που δεν φαίνεται το πρόσωπό της. Ωστόσο, η Γιάνα δεν είναι το μοναδικό παιδί που τραυματίστηκε και έχασε ένα αγαπημένο του πρόσωπο από τη βομβιστική επίθεση. Στο διπλανό κρεβάτι του νοσοκομείου όπου νοσηλεύεται βρίσκεται η 12χρονη Καταρίνα. Οι γιατροί κατάφεραν να σώσουν τα πόδια της, τα οποία έφερε βαριά τραύματα. Ωστόσο, κι αυτό το κορίτσι έχασε τη μητέρα του.

Yana is ten. She’s one of four children I have just met in a Ukrainian hospital.

A week ago she was in Kramatorsk train station trying to escape the war when it was hit by missiles.

She has lost both her legs. And her mother.

(At the request of docs we aren’t showing her face) pic.twitter.com/w2mcSYMGkW

— Mark Stone (@Stone_SkyNews) April 14, 2022