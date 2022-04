Ρωσικό πλοίο Moskva: Μπορεί να μετέφερε κομμάτι από τον σταυρό του Χριστού;

Tο ρωσικό πλοίο Moskva βρίσκεται στο βυθό της Μαύρης Θάλασσας, όπως επιβεβαίωσε και η Ρωσία, όμως ενδέχεται μαζί του να πήρε και ένα σημαντικό κειμήλιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας, καθώς φέρεται να μετέφερε τίμιο ξύλο από τον σταυρό του Χριστού. Όπως αναφέρει το insider.com, τον Φεβρουάριο του 2020, ο διοικητής του Στόλου της Μαύρης Θάλασσας, αντιναύαρχος Ιγκόρ Οσίποφ -που φέρεται να έχει συλληφθεί μετά την βύθιση του Moskva- είχε λάβει το συγκεκριμένο κειμήλιο από την Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία. Το πρακτορείο Tass είχε αναφέρει τότε, ότι πρόκειται για ένα κομμάτι ξύλου μεγέθους μόλις κάποιων χιλιοστών, το οποίο σύμφωνα με τους πιστούς είναι κομμάτι του σταυρού πάνω στον οποίο σταυρώθηκε ο Χριστός, ενώ το θραύσμα αυτό είναι ενσωματωμένο σε έναν μεταλλικό σταυρό του 19ου αιώνα, ο οποίος ο ίδιος φυλάσσεται σε λειψανοθήκη.

Ο Ιγκόρ Οσίποφ που φέρεται να έχει συλληφθεί, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές:

Claim that after the sinking of Flagship Moskva, the commander of the Black Sea Fleet, Admiral Igor Osipov, was violently arrested.

Needs to be confirmed. https://t.co/thVNdhRBdd

— Anders Åslund (@anders_aslund) April 14, 2022