Δαγκάνα – Σαγκάη: Έλληνας στη Σανγκάη περιγράφει το σκληρό λοκντάουν

“Στο σπίτι μου είμαι πολύ ήρεμα έως βαρετά. Μπορείς να βγεις στον περιβάλλοντα χώρο της πολυκατοικίας, αλλά εξαρτάται από τα κρούσματα σε κάθε πολυκατοικία”, ανέφερε ο Αλέξανδρος Οικονόμου-Έλληνας αρχιτέκτονας που ζει στη Σανγκάη, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΕΡΤ για το lockdown για τον κορονοϊό στην πόλη της Κίνας.

Residents in #Shanghai screaming from high rise apartments after 7 straight days of the city lockdown. The narrator worries that there will be major problems. (in Shanghainese dialect—he predicts people can’t hold out much longer—he implies tragedy).pic.twitter.com/jsQt6IdQNh — Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) April 10, 2022

“Υπάρχουν άνθρωποι που παραγγέλνουν φαγητό αλλά λόγω κρουσμάτων στην πολυκατοικία τους, δεν το παραδίδουν και τα τα τρόφιμα παραμένουν στα ράφια και σαπίζουν”, εξηγεί ο Έλληνας αρχιτέκτονας που ζει στη Σανγκάη, εν μέσω lockdown για τον κορονοϊό. “Η δαγκάνα της Κίνας είναι παραδοσιακό όπλο το οποίο υιοθετήθηκε από την αστυνομία για να μην υπάρξει βία και για να ακινητοποιείται ο κόσμος χωρίς να του επιτίθενται”, λέει ο Αλέξανδρος Οικονόμου για τις εικόνες που κάνουν τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και δείχνουν μέλη των αρχών να πιάνουν ανθρώπους με μεταλλικές δαγκάνες.

A woman trying to escape the terror lockdowns in Shanghai is forcibly detained by CCP medical troops pic.twitter.com/xQXrMVFCyt — Poison Pill Poso (@JackPosobiec) April 11, 2022

Βάσει της πολιτικής μηδενικής covid-19 που ακολουθεί η Κίνα όποιος βρίσκεται θετικός στον κορονοϊό μεταφέρεται σε κέντρο καραντίνας, ακόμη κι αν δεν εμφανίζει συμπτώματα, ενώ οι γείτονές του παραμένουν σε απομόνωση στα σπίτια τους για 14 ημέρες. Για τον λόγο αυτό οι ένοικοι των συγκροτημάτων κατοικιών που μετατρέπονται σε χώρους καραντίνας ανησυχούν μήπως κολλήσουν covid-19. Σε άλλο βίντεο χτυπούν και κλωτσούν μια γυναίκα για να μπει σε λεωφορείο καραντίνας. Οι πολίτες βρίσκονται σε απόγνωση, καθώς είναι “φυλακισμένοι” και πεινασμένοι. Πολλοί αναγκάζονται να λεηλατήσουν σούπερ μάρκετ, σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο ΣΚΑΪ.

Έλληνας περιγράφει το σκληρό lockdown στην Σανγκάη: “Δεν βγαίνει σε καλό το να βγεις από το σπίτι”

Σύμφωνα με μαρτυρίες και βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media, οι υγειονομικές αρχές στη Σανγκάη φαίνεται να μην διστάζουν να αποχωρίσουν παιδιά από τους γονείς- αν βρεθούν τα παιδιά θετικά, με πολλές ιστορίες γονέων που έχουν χωριστεί από τα παιδιά τους να μεταδίδονται στα social media. “Ο νόμος εδώ είναι για όλους, οι βαρβαρότητες αυτές είναι λίγες ή μεμονωμένες καθώς μιλάμε για μία πολη με 24.000.000 κατοίκους” εξηγεί ο Αλέξανδρος Οικονόμου, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Ten nurses take care of 200 children who were separated from their parents in the epidemic in Shanghai, China. #TheGreatTranslationMovement pic.twitter.com/qYqtqsiNq6 — Jerry🐦 (@Jerry4Ji) April 5, 2022

“Η οικονομία έχει παγώσει σε έναν βαθμό” διευκρινίζει ο κ. Οικονόμου και εξηγεί ότι “ο κόσμος δεν έχει απαυδήσει τόσο από την καραντίνα αλλά από το ότι δεν έχει ανακοινωθεί πότε θα τελειώσει”. “Μας δίνουν δωρεάν self test και έρχονται κάτω από το σπίτι για να κάνουμε δωρεάν PCR” υπογραμμίζει. Οι αρχές στη Σανγκάη έχουν μετατρέψει σχολεία, κτίρια κατοικιών, αλλά και εκθεσιακά κέντρα σε κέντρα καραντίνας. Χαρακτηριστικό είναι ότι την προηγούμενη εβδομάδα οι αρχές της κινεζικής πόλης ανακοίνωσαν ότι έχουν δημιουργηθεί πάνω από 160.000 κλίνες σε και περισσότερα από 100 νοσοκομεία εκστρατείας. Φαίνεται πως οι κάτοικοι της Σανγκάης έχουν πια φτάσει στα όριά τους με το σκληρό lockdown που επιβάλλεται στην κινεζική πόλη.