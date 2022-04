Δένδιας Ιαπωνία: Επιτυχής η συνάντηση με τον ομόλογό του

Εξαιρετικά επιτυχημένη χαρακτήρισε την επίσκεψή του στην Ιαπωνία ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας. Σε δήλωσή του μετά το πέρας των επαφών του στο Τόκιο, ο κ. Δένδιας διεμήνυσε πως κοινός τόπος των δύο χωρών είναι η προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και η καταπολέμηση του αναθεωρητισμού. «Η Ιαπωνία είναι μία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα περίπτωση. Είναι μία νησιωτική χώρα, μία χώρα η οποία έχει υπογράψει την UNCLOS, μία χώρα η οποία ανήκει στην Ομάδα Χωρών Φίλων της UNCLOS, και κάτι που, ίσως, θα διαφεύγει της προσοχής της ελληνικής κοινωνίας: Ότι η Ιαπωνία είναι μία χώρα, η οποία επίσης υπέγραψε το 1923 τη Συνθήκη της Λωζάννης.»

»Yπ’ αυτήν την έννοια, λοιπόν, είναι μία χώρα που, αν λάβει κανείς υπόψη το πολύ μεγάλο μέγεθός της, είναι απαραίτητος συνομιλητής στα θέματα του Δικαίου της Θάλασσας, στα θέματα της σταθερότητας και στην καταπολέμηση του αναθεωρητισμού, δηλαδή στην προσήλωση στις Συνθήκες και τα σύνορα που οι Συνθήκες αυτές καθορίζουν. Αυτός είναι ο κοινός μας τόπος, όταν και οι δύο καταδικάζουμε τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Αλλά, αυτός είναι ο κοινός μας τόπος και όταν συζητάμε για την παγκόσμια σταθερότητα», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών.

The pillar of our ties is that we share common principles and common values. Starting with respect for International Law, including the UN Convention on the Law of the Sea (statement following my meeting with the Minister of Foreign Affairs of #Japan Y. Hayashi in #Tokyo). pic.twitter.com/PAvs5WQFqA

