Σφαγή στη Μπούσα: Στην περιοχή ο εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου

Για έναν «τόπο εγκλήματος» μίλησε ο εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, βλέποντας τον όλεθρο που έχουν αφήσει πίσω τους οι ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία. Ο εισαγγελέας του ΔΠΔ, ο Βρετανός Καρίμ Καν, έφτασε στην Μπούκα σήμερα, Τετάρτη 13 Απριλίου, και αφού αντίκρισε τις εφιαλτικές εικόνες και άκουσε τις περιγραφές των τοπικών Αρχών, χαρακτήρισε την Ουκρανία «τόπο εγκλήματος». Εξάλλου, όσοι αξιωματούχοι έχουν βρεθεί στη μαρτυρική αυτήν περιοχή, όπου σημειώθηκαν κάποιες από τις πιο ειδεχθείς επιθέσεις με θύματα αμάχους, δεν μπόρεσαν να κρύψουν το σοκ που υπέστησαν, καθώς οι εικόνες αυτές παραπέμπουν σε παλαιότερες, «σκοτεινές» εποχές.

Χαρακτηριστική ήταν η επίσκεψη της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία, εμφανώς συγκλονισμένη, έκανε λόγο για φρικτές δολοφονίες, που δεν θα μείνουν ατιμώρητες. «Η Ουκρανία είναι ένας τόπος εγκλήματος. Είμαστε εδώ επειδή μπορούμε εύλογα να υποθέσουμε ότι διαπράττονται εγκλήματα που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του Δικαστηρίου. Οφείλουμε να διαπεράσουμε την ομίχλη του πολέμου για να φθάσουμε στην αλήθεια», δήλωσε ο εισαγγελέας στη διάρκεια επίσκεψής του σε αυτή την πόλη, όπου εκατοντάδες άμαχοι, σύμφωνα με τις ουκρανικές Αρχές, βρέθηκαν νεκροί μετά την αποχώρηση των Ρώσων που την είχαν καταλάβει.

Και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, μίλησε με ιδιαίτερα σκληρά λόγια για τις ενέργειες του ρωσικού στρατού, κάνοντας λόγο για πρώτη φορά για «γενοκτονία» στην Ουκρανία. Ακόμα, ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατηγόρησε τη Ρωσία για χρήση βομβών φωσφόρου στις πολεμικές επιχειρήσεις της. Εξάλλου, μια πρώτη έκθεση αποστολής ειδικών του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) τεκμηριώνει έναν «κατάλογο απάνθρωπων πράξεων» από ρωσικά στρατεύματα στην Ουκρανία, ο οποίος περιλαμβάνει εγκλήματα πολέμου, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός πρεσβευτής στον ΟΑΣΕ.

«Η έκθεση τεκμηριώνει τον κατάλογο των απάνθρωπων πράξεων που διαπράχθηκαν από δυνάμεις της Ρωσίας στην Ουκρανία», αναφέρει σε δήλωσή του ο Αμερικανός πρεσβευτής Μάικλ Κάρπεντερ. «Περιλαμβάνονται στοιχεία για απευθείας στόχευση αμάχων, επιθέσεις σε ιατρικές εγκαταστάσεις, βιασμούς, εκτελέσεις, λεηλασίες και καταναγκαστική απέλαση αμάχων στη Ρωσία».

The @IntlCrimCourt Prosecutor @KarimKhanQC has met with Ukraine's Prosecutor-General @VenediktovaIV in Kyiv. ICC and Ukraine's representatives agree that strengthening partnerships is crucial to delivering accountability for international crimes committed in Ukraine. #StopRussia pic.twitter.com/9LD3uRlfrD

— Stratcom Centre UA (@StratcomCentre) April 13, 2022