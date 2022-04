Βιασμοί γυναικών Ουκρανία: Ανατριχίλα από τις μαρτυρίες των θυμάτων

Εικόνες φρίκης και καταγγελίες για συστηματικούς βιασμούς από Ρώσους στρατιώτες έρχονται μετά την αποχώρηση των Ρώσων από τα περίχωρα του Κιέβου. Μια συγκλονιστική ιστορία είναι αυτή μιας 50χρονης γυναίκας από την Ουκρανία, που μίλησε στο BBC και κατήγγειλε ότι οι Ρώσοι στρατιώτες τη βίασαν και σκότωσαν τον άντρα της. Η γυναίκα δεν θέλησε να αποκαλύψει την ταυτότητά της. Για τις ανάγκες του ρεπορτάζ ονομάζεται Άννα και ζει σε μια μικρή πόλη στην περιφέρεια του Κιέβου, περίπου 70 χλμ δυτικά της πρωτεύουσας.

Η γυναίκα ανέφερε ότι στις 7 Μαρτίου ήταν με τον σύζυγό της, όταν ένας ξένος στρατιώτης μπήκε στο σπίτι τους. «Με έσυρε σε ένα διπλανό σπίτι, ενώ με σημάδευε με το όπλο του. Με διέταξε να βγάλω τα ρούχα μου, φωνάζοντας “βγάλε τα ρούχα σου αλλιώς θα πυροβολήσω”. Συνέχιζε να με απειλεί ότι θα με σκοτώσει αν δεν έκανα όσα μου έλεγε. Μετά άρχισε να με βιάζει» λέει. Σύμφωνα με τη γυναίκα ο βιαστής ήταν ένας νεαρός, λεπτός Τσετσένος που βρίσκεται στο πλευρό των ρωσικών δυνάμεων, με τις οποίες πολεμά.

«Την ώρα που με βίαζε, μπήκαν μέσα στο σπίτι άλλοι τέσσερις στρατιώτες. Σκέφτηκα ότι είχα τελειώσει. Εκείνοι όμως τον απομάκρυναν. Δεν τον είδα ξανά» είπε στο BBC, εκτιμώντας ότι την έσωσαν στρατιώτες Ρώσοι που ανήκαν σε διαφορετικό τάγμα. Μετά τη φρίκη του βιασμού, η γυναίκα επέστρεψε στο σπίτι της, βιώνοντας μια νέα τραγωδία, καθώς οι στρατιώτες πυροβόλησαν τον άντρα της στην κοιλιακή χώρα. «Ο άντρας μου είχε προσπαθήσει να τρέξει πίσω μου για να με βοηθήσει αλλά δέχθηκε πυροβολισμούς», λέει η Άννα. Οι δυο τους αναζήτησαν καταφύγιο σε γειτονικό σπίτι. Ωστόσο ήταν αδύνατον να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο, λόγω των μαχών. Δύο ημέρες μετά, έχασε τη ζωή του. Η ταφή του έγινε σε έναν αυτοσχέδιο τάφο, με τη βοήθεια των γειτόνων.

"About 25 girls and women aged 14 to 24 were systematically raped during the occupation in the basement of one house in Bucha. Nine of them are pregnant,"

Ukraine's ombudsman for human rights Lyudmyla Denisova says they're documenting several such cases.https://t.co/P0ljM9kXl5

