Έπνιξε τα παιδιά της: Η γυναικα που αθωώθηκε λόγω “σκοτεινών σημείων”

Πριν από σχεδόν 21 χρόνια, η Άντρια Γέιτς ομολόγησε ότι έπνιξε τα πέντε μικρά παιδιά της στη μπανιέρα του σπιτιού τους, στο Χιούστον του Τέξας, στις 20 Ιουνίου 2001. Η Γέιτς, που ήταν τότε 37 ετών, υπέφερε από σοβαρή επιλόχεια κατάθλιψη, ψύχωση και σχιζοφρένεια. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε στο δικαστήριο, περίμενε τον σύζυγό της, Ράστι, να πάει στη δουλειά. Όταν έφυγε, άρχισε να πνίγει τα παιδιά της ένα-ένα. Αφού έπνιξε τα παιδιά, τηλεφώνησε επανειλημμένα στην αστυνομία και στη συνέχεια στον άντρα της και του είπε να γυρίσει σπίτι.

Would have liked to have seen something, anything, on how Rusty Yates ignored his wife’s mental health and pressed her to have more children. https://t.co/5TrD9h00EE — onthefritz (@Onthefritzie) April 6, 2022

Κατηγορήθηκε για πέντε φόνους και η δίκη της, το 2002, μονοπώλησε τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ενώ μεταδόθηκε επίσης ζωντανά και έγινε μεταξύ άλλων εξώφυλλο του περιοδικού People. Ωστόσο, παρά την ομολογία της, η υπόθεση αποδείχθηκε περίπλοκη και ακολούθησαν πολλές ανατροπές. Η εισαγγελία πίεζε για θανατική ποινή και επικεντρώθηκε κυρίως στα θύματα: Νόα, 7 ετών· Τζον, 5 ετών· Πωλ, 3 ετών· Λουκ, 2 ετών· Μέρι, 6 μηνών. Αλλά η υπεράσπιση υποστήριξε ότι η κατάθλιψη και η ψύχωση της Γέιτς την οδήγησαν να σκοτώσει τα παιδιά της και πως χρειαζόταν εντατική θεραπεία ψυχικής υγείας αντί για φυλάκιση.

Ο σύζυγός της, Ράστι, αρχικά στάθηκε στο πλευρό της. «Αγαπούσε αυτά τα παιδιά», είπε στα μέσα ενημέρωσης το 2001. Αργότερα χώρισε από την Γέιτς και ξαναπαντρεύτηκε. Δικαστήριο του 2002 την καταδίκασε για ανθρωποκτονία σε ισόβια κάθειρξη με δυνατότητα αποφυλάκισης μετά από 40 χρόνια. Οι δικηγόροι της, όμως, άσκησαν έφεση κατά της υπόθεσης και η ετυμηγορία ανατράπηκε. Κατόπιν νέας δίκης το 2006, κρίθηκε αθώα λόγω παραφροσύνης.

Από τον Ιανουάριο του 2007, νοσηλεύεται στο Kerrville State Hospital, μια ψυχιατρική δομή στο Τέξας

Αν και προφυλακίστηκε στην ψυχιατρική μονάδα πριν από περισσότερα από 15 χρόνια, δικαιούται να υποβάλλεται σε ετήσια αξιολόγηση για να κριθεί αν είναι μπορεί να φύγει. Η 57χρονη σήμερα Άντρια Γέιτς επιλέγει επανειλημμένα, ωστόσο, κάθε χρόνο να μην κάνει την αξιολόγηση, αντιθέτως ζητά να συνεχίσει την θεραπεία της, λεπτομέρειες της οποίας δεν έχουν γίνει γνωστές.

Ο δικηγόρος της συνεχίζει να έχει επαφές μαζί της και λέει πως είναι «χαρούμενη» στην κλινική. «Είναι εκεί που θέλει. Εκεί που χρειάζεται να βρίσκεται», είπε πέρυσι στο ABC News. «Και βασικά, υποθετικά, πού να πήγαινε; Τι να έκανε;», πρόσθεσε. Στο παρελθόν έχει πει ότι η Άντρια Γέιτς «θρηνεί για τα παιδιά της» καθημερινά, παρακολουθώντας συχνά διάφορα βίντεο που έχουν τραβήξει μαζί τους. Επίσης περνάει χρόνο φτιάχνοντας ποδιές, κάρτες και δώρα, τα οποία πουλάει ανώνυμα και τα χρήματα πηγαίνουν στο Yates Children Memorial Fund. Πρόκειται για μια φιλανθρωπική οργάνωση, που ίδρυσε ο δικηγόρος της με την σύζυγό του και είναι αφιερωμένη στην ψυχική υγεία των γυναικών, ειδικά εκείνη μετά τον τοκετό.