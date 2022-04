Premier League: Η Μάντσεστερ Σίτι και η Λίβερπουλ δίνουν μάχη για τον τίτλο

Η Μάντσεστερ Σίτι και η Λίβερπουλ δίνουν μάχη για τον τίτλο στην Premier League και ήρθε η ώρα να λύσουν τους λογαριασμούς τους. Την Κυριακή, στις 18:30, διεξάγεται στο Μάντσεστερ το μεγάλο ντέρμπι του αγγλικού πρωταθλήματος. Η Μάντσεστερ Σίτι είναι πρωτοπόρος με 73 βαθμούς και η Λίβερπουλ βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής με 72 πόντους. Το ντέρμπι του πρώτου γύρου στο Anfield έληξε ισόπαλο με 2-2. Στα καταστήματα ΟΠΑΠ το παιχνίδι Μάντσεστερ Σίτι-Λίβερπουλ παίζεται με ενισχυμένες αποδόσεις στην αγορά «Τελικό Αποτέλεσμα». Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα έχουν περισσότερες από 500 στοιχηματικές επιλογές για να ποντάρουν στο αγγλικό ντέρμπι, ενώ προσφέρεται και η «Επιστροφή Στοιχήματος» για την οποία ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Κρίσιμο παιχνίδι στο ΟΑΚΑ για τα play off της Super League

Στη Super League συνεχίζεται η μάχη για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια, ανάμεσα σε ΑΕΚ, Παναθηναϊκό και Άρη. Στην 3η θέση της βαθμολογίας βρίσκεται η ΑΕΚ με 48 βαθμούς. Την ακολουθούν ο Παναθηναϊκός και ο Άρης με 47 και ο ΠΑΣ Γιάννινα με 42. Στην 4η αγωνιστική των play off, ξεχωρίζει το κρίσιμο βαθμολογικά παιχνίδι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Άρη, το οποίο διεξάγεται την Κυριακή, στις 19:30, στο ΟΑΚΑ. Μισή ώρα νωρίτερα ξεκινάει η αναμέτρηση του ΠΑΣ Γιάννινα με τον Παναθηναϊκό, στους Ζωσιμάδες. Περισσότερα από 400 ειδικά στοιχήματα προσφέρει το Πάμε Στοίχημα για τα παιχνίδια των play off της Super League, ΑΕΚ-Άρης και ΠΑΣ Γιάννινα-Παναθηναϊκός.

Ντέρμπι «αιωνίων» αντιπάλων τη Δευτέρα στην Basket League

Στο μπάσκετ κλέβει την παράσταση, το ντέρμπι του Παναθηναϊκoύ ΟΠΑΠ με τον Ολυμπιακό για την 21η αγωνιστική της Basket League. Τη Δευτέρα, στις 20:00, στο ΟΑΚΑ διεξάγεται το μεγάλο παιχνίδι, το οποίο είναι πιθανό να κρίνει την 1η θέση στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, που δίνει πλεονέκτημα έδρας στα play off. Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει πολλές στοιχηματικές επιλογές για το ντέρμπι Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ-Ολυμπιακός, μεταξύ άλλων, για τον νικητή της πρώτης περιόδου, τον νικητή του πρώτου ημιχρόνου, τα Over/Under τρίποντα παικτών, τα συνολικά κλεψίματα, τη διαφορά πόντων, τα συνολικά εύστοχα τρίποντα, τον πρώτο σκόρερ, το πρώτο εύστοχο τρίποντο στον αγώνα, τα συνολικά ριμπάουντ και τους Over/Under πόντους παικτών. Στα καταστήματα ΟΠΑΠ οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν αθλητικό κανάλι που μεταδίδει λεπτό προς λεπτό ζωντανά αγώνες απ’ όλο τον κόσμο. Εξελιγμένη εμπειρία στοιχήματος προσφέρεται και μέσω των Virtual Sports, Ποδόσφαιρο, Πρωτάθλημα και Μπάσκετ, με κορυφαία γραφικά, αμέτρητες φάσεις και στοιχηματικές επιλογές.